Guerrero: 'Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar'

Lima, 7 oct (EFE).- El capitán y máximo goleador histórico de la selección de Perú, Paolo Guerrero, lamentó tras ganar a Chile (2-0) que su rodilla aún no le permita jugar en plenas condiciones, aunque afirmó que se sintió muy bien después de jugar 60 minutos de titular en el Clásico del Pacífico.

'Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste', explicó Guerrero al término del encuentro frente a la selección chilena.

El artillero aseguró que sus sensaciones fueron buenas sobre la cancha, aunque el ritmo del partido le llevó a ser sustituido por Jefferson Farfán, quien reapareció con la selección tras superar también una larga lesión.

'Me sentí muy bien. Hubiese querido estar a mi nivel porque nos jugamos muchas cosas en esta eliminatoria, pero el triunfo me deja muy feliz porque nos da tranquilidad para continuar', señaló.

Sobre el regreso de Farfán, Guerrero también se declaró también 'muy feliz' porque 'es un referente, un jugador muy importante al que todos los chicos respetan mucho, con toda la experiencia que tiene'.

'Siempre converso con Jefferson sobre la selección. Lo veía con muchas ansias de volver a la selección. Cuando tuvo la lesión, lo que más le preocupaba era la selección. Es un aporte fundamental, y que esté nuevamente con nosotros nos deja muy felices y tranquilos', añadió.

Sobre el partido, Guerrero explicó que al combinado peruano le costó manejar los primeros minutos del partido porque veían a Chile 'desequilibrado' y les llenó de ansias tratar de hacerle un gol rápido.

'Me quedo con la entrega del equipo y las ansias de ganar. Este es un grupo ganador que se ha acostumbrado a ganar, que entrega todo en el campo. Todo el mundo se sacrifica y somos muy unidos. Hay un buen grupo. Eso se ha logrado a base de esfuerzo', apuntó Guerrero.

'Infelizmente a veces pasa mucho tiempo sin juntarnos y, cuando nos juntamos, nos cuesta un poco más de tiempo volver a adaptarnos', agregó.

De cara al próximo partido frente a Bolivia en La Paz, Guerrero aseguró que saldrán al Hernando Siles con la mente puesta en sacar también los tres puntos, sin mirar el resto de resultados de la jornada. EFE

fgg/ga