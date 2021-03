'Guiar a los jóvenes', único proyecto de futuro del Suárez goleador histórico

Montevideo, 22 mar (EFE).- 'Guiar a los jóvenes' es el único proyecto de futuro que se plantea el delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, cuando le interrogan por lo que hará cuando deje la disciplina del conjunto rojiblanco, en el que le resta otra temporada más.

Eso se desprende de las dos entrevistas publicadas este lunes por los suplementos deportivos de los diarios uruguayos El País y El Observador, Ovación y Referí, respectivamente, con 'El Pistolero' a raíz del logro histórico de 500 goles anotados en su carrera firmado este domingo en España.

'Tanto en Nacional (el club del que salió y del que es hincha) como en cualquier equipo, mientras pueda sentirme útil y pueda servirle a los jóvenes, más que nada que sepan darle valor a las cosas que le pueda dar un club o tratar de enseñar, para ver que no es fácil llegar a Primera o a Europa o lo difícil que es mantenerse. Espero poder transferirlo en el futuro', explica a Ovación.

Parecida reflexión hace en Referí, donde va un paso más allá y comenta que no quiere ser entrenador. No obstante, apunta a 'ayudar a los jóvenes a guiarlos para que no pasen por cosas difíciles y que tomen buenas decisiones a la hora de elegir qué camino tomar en los primeros años de su carrera', aludiendo a que él no tuvo 'esa posibilidad'.

Más esquivo es cuando se le cuestiona por su inmediato futuro deportivo y así, mientras responde al suplemento de El Observador que se siente 'bien para seguir jugando en la elite o en el fútbol europeo' y que todo dependerá 'de las sensaciones', comenta que 'es difícil' la pregunta de El País sobre regresar a Uruguay y que su 'futuro cercano' pasa por 'seguir disfrutando la Liga española y al Atlético'.

En ambas entrevistas, Suárez saca a relucir su carácter y su ilusión por seguir haciendo las cosas bien dentro del fútbol al máximo nivel.

En Referí dice que siempre es 'el mismo dentro de la cancha' sin 'cambiar nada', porque, argumenta, 'cuando querés inventar y cambiar es cuando peor te va'.

En Ovación, además de resaltar que 'sería una satisfacción a nivel personal' ganar la Liga con el Atleti, destaca que 'nunca' va a perder el ansia por marcar goles. 'Es lo que motiva, convivo con eso, me siento mejor anímicamente', señala.

En ambas charlas, Suárez repasa su paso por el Nacional, los holandeses Groningen y Ajax, el Liverpool inglés y el Barcelona español antes de recalar en el conjunto dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, además de su paso por la selección uruguaya.

La hazaña goleadora de Luis Suárez, rubricada ante el Alavés, fue el foco del fin de semana futbolístico en Uruguay, ya que parte de esos 500 tantos logrados en su carrera los convirtió en el Nacional de Montevideo y en la Celeste. Por ello la noticia corrió como un reguero de pólvora tanto en prensa como en redes sociales. EFE