Guido Pella: 'Los nervios me mataron, fueron incontrolables'

París, 2 jun (EFE).- El tenista argentino Guido Pella, quien se despidió este miércoles de Roland Garros en segunda ronda al caer ante el estadounidense Marcos Girón (n.84), lamentó los 'nervios incontrolables' que sintió en el partido.

'Los nervios me mataron, fueron incontrolables, como nunca había sentido en mi carrera', confesó Pella, en conferencia de prensa

Pella, de 31 años, cayó en cuatro sets (7-6(2), 6-1, 6-7(3) y 6-4) en tres horas y 15 minutos.

'Me queda la espina de saber qué hubiera pasado si hubiese cerrado el primer set', indicó.

El tenista no superó el techo de segunda ronda en su séptima participación en la Porte d'Auteuil. Se quedó muy lejos de su mejor prestación en un Grand Slam, los cuartos de final de Wimbledon de 2019.

'Nunca me he sentido cómodo en Roland Garros, nunca jugué todo lo bien que me hubiese gustado', expuso Pella, quien aclaró que no se trata una cuestión de las condiciones de la cancha y sí de 'feeling'. EFE