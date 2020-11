Guillaume Martín:'Acabo contento con la Vuelta y el jersey de la montaña'

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El francés Guillaume Martin (Cofidis), rey de la montaña de la Vuelta 2020, señaló que aunque no pudo rematar la Vuelta con un triunfo de etapa, se marchará 'contento con la carrera que he hecho y el jersey de lunares'.

'No podía pasar la última etapa de la Vuelta sin atacar después de hacer lo que he hecho. Fue mi séptima escapada. Desafortunadamente, igual he atacado demasiado. Estaba muy cansado para luchar por la etapa. De todas formas estoy muy contento con La Vuelta y con el jersey de la montaña', dijo en meta el ciclista galo.

Martin no pudo vencer en La Covatilla, pero al menos tuvo un premio secundario, ganó otro francés, David Gaudu.

'La etapa ha sido atractiva con todos estos ataques. Sabía al pie de la última subida que alguien de la escapada ganaría. En ese momento todavía confiaba. Traté de seguir a David Gaudu pero me puse a mi mismo en la zona roja. Al final estoy contento porque un corredor francés ha ganado la etapa'. EFE