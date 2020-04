Guillén: 'Respetaremos las 18 etapas, pero todo dependerá del tema sanitario'

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta a España, se mostró firme al asegurar que la organización trabaja para que se respeten las 18 etapas que configuran la 75 edición con el diseño previsto, sin temor al tiempo que pueda hacer en otoño y pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Tras el anuncio de la suspensión de la salida de la Vuelta en los Países Bajos y pendiente de conocer la próxima semana la fecha definitiva de la carrera, Guillén ha mostrado solidez a la hora de defender el resto del plan inicial.

'Una vez que supimos que no íbamos a salir de Holanda decidimos no sustituir las etapas que se disputarían en aquel país, por lo tanto la Vuelta quedaba con 18 etapas más dos días de descanso. Para ser fieles al esquema inicial decidimos que la primera etapa sería la cuarta del programa, es decir, entre Irún y Arrate', señaló

Esta variación inicial no tendrá incidencia en el resto del recorrido y la organización sigue trabajando para mantener el resto de jornadas conforme al plan inicial.

'La Vuelta quiere respetar las 18 ultimas etapas, aunque aún no conocemos las fechas. No queremos cambios sustanciales, si alguna ciudad tiene algún problema de fuera mayor se vería, pero los contratos son de plena confianza y estamos a expensas de ver las fechas definitivas, con su día concreto', destacó.

Guillén matizó que se podría producir 'una variación, pero no una cancelación, en tal caso una sustitución. El formato será de 18 días de competición y 2 de descanso. Si una ciudad no pudiera acoger la Vuelta, entonces sería sustituida por otra'.

Para la fecha definitiva, explicó Guillén, 'estamos en conversaciones con la UCI, quien será quien lo comunique la semana que viene. Aunque no conocemos la foto de la carrera la secuencia nuestra sigue, primero el Tour, luego el Giro y finalmente la Vuelta'.

Las condiciones meteorológicas que se encontrará la Vuelta en otoño no serán un problema para la carrera, aseguró Guillén, a pesar del recorrido puramente norteño, con final incluido en el Tourmalet, en Francia.

'La Vuelta pasará por el norte de Portugal y sur de Francia, pero esa época permite el ciclismo. Tal vez no sea la fecha ideal, pero hay datos para pensar que no habrá que cortar etapas por nieve. Vamos a tener una climatología amable', dijo.

Guillén descarta la opción de cambiar etapas o recortar el recorrido de las grandes, como sugería, entre otros, el ciclista español Alejandro Valverde.

'No vamos a cambiar etapas porque esto no se improvisa, hay compromisos y queremos cumplir, no hay razones para cambiar el recorrido. Además hay que respetar la duración de las carreras, eso es lo que les da un mayor atractivo y expansión publicitaria. Si no pueden ser 21 etapas por la imposibilidad de Holanda, haremos 18, pero es cuestión inevitable', subrayó.

Sobre un inicio 'demasiado duro' con la etapa entre Irún y Arrate, el director de la Vuelta indicó que el diseño se respetará, y que se trata de otro elemento más 'atípico'.

'Los diseños se mantienen tal y como se presentaron, ya están negociados con las instituciones del País Vasco y no se van a cambiar. Puede que sea un inicio duro, atípico, pero nada impide que se haga. También es atípico empezar en otoño. No deja de ser un aliciente mas', añadió.

Guillén tampoco contempla en estos momentos la supeditación de hacer la Vuelta a la aparición de una vacuna que neutralice el coronavirus.

'Trabajamos para que haya Vuelta', continuó, 'pero luego todo depende de las condiciones sanitarias. Si hay dificultades en los meses de la Vuelta habría que suspender, como se han suspendido otros eventos. Si pensáramos que se va a suspender no trabajaríamos en sacar adelante el recorrido'.

'Sería deseable que apareciese una vacuna, pero ante todo trabajamos desde la seguridad sanitaria y la decisión última la tomarán las autoridades. Si no hay Vuelta será lamentable, pero si se suspende la temporada de ciclismo sería un drama', afirmó. EFE