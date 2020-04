Guillén y los 85 años de la Vuelta: 'El regreso al País Vasco, inolvidable'

Carlos de Torres

Madrid, 28 abr (EFE).- La Vuelta a España cumple este miércoles 85 años. Se lanzó la primera etapa desde Madrid a Valladolid un 29 de abril de 1935. El primer ganador fue el belga Gustaaf Dellor, el último en 2019, el esloveno Primoz Roglic. Entre medias 74 ediciones y algunas interrupciones por los conflictos bélicos.

Javier Guillén, su director, repasa en una entrevista con EFE el momento actual de una carrera que tiene su propia personalidad con sus innovaciones y recorridos que buscan el espectáculo como objetivo principal. Entre los recuerdos inolvidables tras 12 años de gestión 'el regreso en 2011 al País Vasco tras 33 años de ausencia'.

.- Pregunta: La Vuelta cumple este miércoles 85 años, pero no podrá sacar las velas en medio de la pandemia.

Respuesta: Sí, sin duda se trata de un aniversario atípico y excepcional, en una situación que nunca no hubiera gustado. No obstante hay esperanza de que se celebre la 75 edición y para eso estamos trabajando, además con los planes iniciales.

.P.- De momento sin fecha exacta del comienzo y con el lugar de inicio por confirmar.

R. Estamos a la espera de la confirmación de fechas, en breve se conocerán. No depende solo de nosotros, pero estamos preparados, todo es excepcional. Sobre el punto de salida, estamos en conversaciones con las autoridades holandeses porque quieren saber la fecha exacta del comienzo, y una vez que lo sepan tomarán una decisión.

.P.- Da la impresión de que se está tardando mucho en elaborar el calendario.

.R.- No es fácil buscar lugar para todos, la UCI trata de buscar consenso con los organizadores, esto no se improvisa. Por ejemplo el Giro ya no sale de Hungría y tiene que buscar otro escenario, buscar otra salida no se improvisa en un momento. La UCI tiene que congeniar las carreras de una semana, clásicas...y saber cuándo termina la temporada. Por la necesidad de tener un calendario se están dando prisa.

.-P. Sin embargo el Tour tiene su hueco y los demás son los que tienen el quebradero de cabeza.

.R. El Tour había que sacarlo adelante, propuso su fecha y la UCI lo aprobó y lo anunció. Es la gran carrera y todo gira en torno al Tour, los demás nos teníamos que adaptar a otras fechas. Hemos sido todos los que hemos pedido que ante todo se haga el Tour.

.- P. Usted dirige la Vuelta desde 2009. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

R.- La Vuelta ha cambiado sobre todo en que se ha convertido en una carrera de extraordinaria personalidad con unas señas de identidad propias. En la Vuelta todo el mundo sabe lo que se va a encontrar, que siempre ofrece novedades, lugares nuevos, con resultado impredecible y que además se ha hecho más internacional. Los finales en alto y alicientes en el último tramo es una característica nuestra, cada año introducimos iconos cicloturistas, y buscamos sobre todo el espectáculo adaptado a la modernidad.

.- P. Deportivamente es posible que haya superado a Tour y Giro por la incertidumbre del ganador hasta el último día.

R.- La Vuelta ha sido la carrera más emocionante en los últimos años, ahí están los datos. Todas las Vueltas se han decidido en las dos últimas etapas. Sin ir más lejos, en la pasada edición Roglic sufrió bastante en la etapa de Guadalajara y en Gredos.

.P.- Qué tendría que cambiar en el modelo organizativo actual?

.R.- El modelo poco a poco se va adaptando, pero tenemos siempre cosas en cartera para ir innovando, tanto en recorridos, con nuevos escenarios como en la internacionalización de la carrera. Queremos seguir con la estructura de etapas cortas e interesantes con emoción al final, pero tenemos que ser capaces de entender que la comunicación de los eventos ha cambiado y nos tenemos que adaptar. Nuestro deporte se basa en el esfuerzo y en el aspecto épico.

.P. ¿Cómo ha influido la llevada a la organización de ASO, la empresa del Tour de Francia?

. R. La influencia de ASO es grande, su llegada nos ha dado una extraordinaria estabilidad, ha inculcado una filosofía empresarial al ámbito deportivo, ha potenciado la internacionalización de la carrera. ASO nos dio un mandato claro: 'Si sois la Vuelta centraros en España sin tener en cuenta nada más'. Vinieron de fuera para decirnos que el secreto de la Vuelta está en España..

. P. ¿Con qué dos escenas se queda de sus años de gestión?

. R. Me hizo mucha ilusión subir a la Bola del Mundo, fue un año mágico, después el descubrimiento de La Gallina, Asturias por todo lo que nos aporta, pero fue inolvidable y especial cuando en 2011 la Vuelta regresó al País Vaso después de 33 años de ausencia.

.P. ¿Y dos corredores que para usted sean especiales?

.R- Hay unos cuantos, pero por citar a dos me quedo con Alberto Contador y Chris Froome, dos corredores fetiche que han aportado mucho a la Vuelta. Siempre se han portado fenomenal, como otros muchos, pero éstos no tienen discusión. EFE

