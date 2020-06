Guillermo Bértola: 'La sanción es muy dura, voy a luchar para volver a nadar'

Fernando Czyz

Buenos Aires, 20 jun (EFE).- Tras la suspensión de cuatro años que le dio la Federación Internacional de Natación (FINA) al nadador argentino de aguas abiertas Guillermo Bértola, por un 'dopaje biológico', el cordobés dialogó con Efe y admitió que está listo para apelar, intentar reducir la pena y volver a competir.

Con el castigo impuesto hasta enero de 2024 y en plena cuarentena preventiva que rige en Argentina por la pandemia del coronavirus, el deportista se muestra fortalecido para afrontar la apelación que sus abogados presentaron ante la FINA y explica los motivos de la transfusión que derivó en el positivo por dopaje en la prueba Santa Fe-Coronda de 2018.

Pregunta: ¿Cómo vive esta situación en plena pandemia del coronavirus?

Respuesta: Me siento muy mal por la sanción, pero estoy fortalecido para poder afrontar todo el proceso e intentar reducir la pena para volver a competir. El contexto hace la situación aún más difícil, pero como nadador de aguas abiertas estoy fuerte de mente y ánimo para todo este doloroso proceso tanto para mi como para mi familia.

P: ¿Qué sucedió en la previa de aquella competencia tras la que dio positivo?

R: Desde chico estoy en un tratamiento con una medicación diaria porque tengo hipotiroidismo y algunos meses antes de esta prueba había intentado dejar la dependencia de la pastilla. Eso generó que dos semanas antes de la prueba tuviera una enfermedad con mucha fiebre y una molestia estomacal muy importante. Mi error fue, en lugar de esperar la reacción de mi cuerpo, que me realicé una transfusión con sangre de mi mamá para sentirme mejor, pero no para mejorar mi rendimiento deportivo.

Fue once días antes de la competencia y lo hice porque los atletas estamos muy presionados por competir para mantener una beca o los tiempos. Fue un error y así lo reconocí. Pero luego de competir aquel día, con la anemia que tenía, me tuvieron que dar dos sueros y medio.

P: ¿Cómo fue el devenir del proceso?

R: Como en cada prueba de la FINA, me realizaron un testeo y luego me hicieron once en ese mismo 2018 y 12 más al año siguiente... todos los restantes sin nada anormal. En diciembre del año pasado recibí una notificación de la Federación Internacional en la que me preguntaban por qué el hematocrito de aquella prueba había arrojado un alto número de glóbulos rojos.

En ese momento le eché la culpa a una dieta (el informe de la FINA agrega que se adujo un entrenamiento en altura, el uso de un esnórquel y una máscara con efecto de hipoxia). Sin embargo cuando luego me volvieron a preguntar conté toda la verdad y me llegó una sanción provisional por la cual no podía competir hasta nuevo aviso. Y luego llegó esta sanción de cuatro años y que, además, me quita todos los logros conseguidos desde esa competencia hasta la fecha.

P: Entre los títulos que le despojaron está la medalla plateada panamericana lograda en Lima el año pasado ¿Tiene un significado especial?

R: Sin dudas, por el sentimiento que tengo por los colores argentinos. Durante toda mi carrera dejé todo por representar a mi país y me duele que la delegación se prive de aquel logro por una situación que considero injusta.

Luego de la sanción estoy asesorado por mis abogados y estamos preparando mi defensa para la apelación, que incluso podría llegar al TAS (Tribunal Arbitral de Deporte). Va a ser un proceso largo, pero hay muchos casos incluso con sustancias peores que recibieron una pena mucho más leve.

Mi sanción fue muy dura y rigurosa... y de mantenerse, me obligará a dejar la natación y buscar otro método de subsistencia. Pero soy optimista y creo que lograré retirarme dentro del agua.

P: ¿Cómo vive esta época de cuarentena? ¿Siente algún arrepentimiento?

R: El mayor arrepentimiento es no haber respetado a mi cuerpo aquella vez y haber decidido no competir. Siento que perdí mucho más de lo que gané con esa transfusión, pero lo que más me duele es ver a mi madre, que se culpa por todo esto. Le expliqué que soy el único y último responsable porque le pedí que me donara esa sangre ya que ella es cero negativo, como yo.

En todo momento, hasta la sanción, me manejé como un nadador ante FINA, la organización máxima a nivel mundial y sin ninguna estratégica jurídica. Decidí reconocer mi error, pero la sanción fue muy dura: cuatro años para adelante, pero dos para atrás.

P: ¿En qué pensó todo este tiempo de reflexión que además está potenciado por la cuarentena?

R: Todo el mundo que me rodea sabe de mi sacrificio y lo que significa el agua para mí. Mis logros fueron producto de mi trabajo, esfuerzo y perseverancia. En este tiempo he mirado muchos videos y fotos de 'chiquito', cuando tenía ocho o nueve años. Siento que le fallé a aquel chico, pero justamente por aquel que fui y este nadador que soy es que voy a dar pelea.

He recibido mucho apoyo, pero también muchos que me juzgan y señalan sin conocerme porque leen 'doping biológico'. No pido que me entiendan sino que me escuchen porque soy humano y cometo errores.

P: ¿Está en una posición muy autocrítica y en una situación de mucho dolor?

R: La verdad que este tiempo de pandemia te hace poner todo en su justa medida. Si bien lo que me pasó es duro, feo y doloroso, tengo mucha gente que me acompaña. Justamente la semana pasada falleció el padre de un gran amigo mío y además tengo dimensión que hay gente que realmente está sufriendo sin casa o comida en este contexto mundial.

No me voy a quedar encerrado en un cuarto a llorar. Me mantengo entrenando, juego al pádel dos veces por semana, aflojé un poco con la rigurosidad de la dieta, pero sigo en forma. Estoy listo para dar pelea y salir adelante como me enseñaron mis padres, con la frente en alto y con la verdad. EFE