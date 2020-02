Gullit: 'Creo que Frenkie De Jong puede hacerlo mejor'

Berlín, 17 feb (EFE).- El ex futbolista holandés Ruud Gullit afirmó este lunes en Berlín que su compatriota Frenkie De Jong puede mejorar el rendimiento que está ofreciendo en las filas del Barcelona desde su llegada.

'Creo que puede hacerlo mejor. No es por ser crítico, es porque me gusta como jugador. Creo que puede ser más vertical, quizás asegura demasiado. Es un gran jugador con grandes habilidades, pero me gustaría que jugase un poquito mejor. Creo que puede y por eso lo digo', indicó en la alfombra roja de los Premios Laureus 2020 que se celebraron en el Verti Music Hall de Berlín.

Asimismo opinó que Virgil Van Dijk mereció ganar el último Balón de Oro, premio que él mismo conquistó en el pasado: 'Si no lo ha ganado este año... ¿Qué más tiene que ganar?. Creo que esta una buena oportunidad para que le dieran el Balón de Oro a un defensa. Y no lo hicieron'. EFE

