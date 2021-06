Günes: 'No me importan las críticas'

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Senol Günes, seleccionador de fútbol de Turquía, dijo este martes en rueda de prensa que 'no' le 'importan las criticas' pocos días después de su mal estreno en la Eurocopa ante Italia, que ganó 0-3 al cuadro otomano.

Ahora, Turquía tendrá una segunda oportunidad este jueves con su segundo enfrentamiento de la Eurocopa. Jugará contra Gales, que empató 1-1 frente a Suiza en su primer partido. Günes declaró que hará 'todo lo posible' por ganar al combinado de Gareth Bale.

'No me importan las críticas, siempre que sean constructivas. Puede que hagamos algunos cambios, pero eso lo veremos mañana. Creo en todos mis jugadores. Si decido dejar a uno de ellos en el banquillo, no será porque esté decepcionado con él. Será por el rival', afirmó.

'Gales es un buen equipo defensivamente. Atacan rápido, y también son buenos en las jugadas a balón parado. Este partido decisivo para nosotros, pero el de Suiza también. Todos los partidos son muy importantes y haremos todo lo posible por ganar ambos', apuntó.

Además, informó de que todos sus jugadores están en buen estado y que no tiene lesionados. Los dos que tenían problemas, Umut Meras y Caglar Söyüncü, están ya recuperados tanto 'física como mentalmente'.

También afirmó ser el 'responsable' del juego de Turquía en el partido inaugural, aunque recordó que su selección podría haber jugado bien y haber perdido igualmente.

'Tenemos que mirar hacia adelante. Todo está en el pasado. Gales es un buen equipo. Juegan a la defensiva y atacan rápido. Queremos conseguir seis puntos contra Gales y Suiza'.

'No hemos empezado bien, pero eso no significa que no vayamos a tener éxito. Se pueden ver muchos ejemplos de ello. Tanto el marcador como la forma de jugar no fueron buenos en el primer partido y tenemos que cambiar eso', finalizó. EFE