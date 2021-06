Gvardiol: 'Mantenemos la misma idea que cuando empezó el torneo'

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El defensa Josko Gvardiol reconoció que la selección de Croacia no ha ofrecido hasta ahora el nivel esperado pero que el objetivo inicial sigue vigente si vencen a Escocia el martes y se clasifican para octavos.

Gvardiol, comprometido con el Leipzig a partir de la próxima temporada, se ha convertido en un fijo en el lateral izquierdo beneficiado por la lesión de Borna Borisic.

'No hay equipo débil en una Eurocopa. La idea es la misma que cuando empezó el torneo. Lamentamos no haber sacado algún punto más en los dos primeros partidos pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para conseguir los tres puntos y esperar a llegar más lejos. Aún podemos', apuntó el miembro más joven de la selección de Croacia ante el partido frente a Escocia.

'El fútbol está evolucionando. El sistema de juego está cambiando. Pero si intentamos que nadie sea mejor que nosotros, si lo damos todo y asumimos lo que nos espera y somos inteligentes, les venceremos', advirtió al conjunto escocés que también aspira al triunfo y a la clasificación.

Gvardiol, que se ha estrenado como internacional absoluto en la Eurocopa, deja de lado su actuación individual dado el gris rendimiento colectivo del equipo.

'No acabé satisfecho contra Inglaterra porque el resultado fue negativo. No me fijo en actuaciones individuales pero me gusta ser crítico conmigo mismo. No jugué bien contra Inglaterra pero era mi primer partido en una gran competición. Había ciertos nervios pero desaparecieron', reconoció el nuevo jugador del Leipzig.

A pesar de los contratiempos el defensa croata subrayó la unidad del actual subcampeón del mundo, un aspecto necesario para recuperar el pulso en la competición y acercarse al objetivo en el torneo.

'En un club cuando se pierde un partido todos se hunden. Aquí es diferente. No hay vuelta atrás y todos se apoyan. Cuando hay ese ambiente no debería haber ningún problema', concluyó Gvardiol. EFE