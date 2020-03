HAIM aplaza el lanzamiento de su nuevo disco por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El grupo californiano HAIM anunció este lunes que ha aplazado hasta el verano el lanzamiento de su nuevo disco, 'Women in Music Pt. III', por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.

'Estamos en el día 11 de cuarentena, lo que nos ha dado mucho tiempo para pensar', dijeron hoy en las redes sociales las hermanas Danielle, Este y Alana Haim que integran esta banda.

'Hemos estado hablando cada día y durante horas sobre nuestro nuevo disco y cómo queremos presentároslo. Debido a todo lo que está pasando con el COVID-19 y la cambiante naturaleza de las reglas de viaje y cuarentena en todo el mundo, hemos decidido que es mejor posponer el lanzamiento de 'Women in Music Pt. III' hasta el verano', añadieron.

En principio, 'Women in Music Pt. III', el tercer disco de HAIM tras los aplaudidos y exitosos 'Days Are Gone' (2013) y 'Something To Tell You' (2017), iba a ver la luz el próximo 24 de abril.

Pero la crisis del coronavirus ha suspendido el lanzamiento de este álbum hasta el verano y sin que la banda haya anunciado una fecha concreta por ahora.

'Esta no ha sido una decisión fácil para nosotras', apuntaron.

'Teníamos un montón de cosas increíbles planeadas: viajes a Europa y Australia y una gira en la que cantaríamos y bailaríamos todos juntos. Pero la salud y seguridad de nuestros fans y de nuestro equipo es nuestra primera preocupación', agregaron.

Por ahora, sus conciertos veraniegos en Europa, que incluían en julio dos paradas en Barcelona (Razzmatazz) y Madrid (festival Mad Cool), siguen en el calendario de la web oficial de la banda.

HAIM habían presentado en los últimos meses algunas canciones nuevas como calentamiento para este nuevo trabajo discográfico, entre las que figuraban 'The Steps', 'Now I'm in It', 'Summer Girl' o 'Hallelujah'.

Como en el resto de industrias culturales, el coronavirus ha provocado numerosos contratiempos en la música en EE.UU. y, especialmente, ha dejado consecuencias demoledoras en la parcela de las actuaciones en directo, que ha tenido que bajar la persiana por completo y retrasar o cancelar incontables conciertos y festivales en todo el país. EFE

dvp/arm

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.