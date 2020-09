Halep: 'En Roland Garros cada partido es una batalla y estoy lista para eso'

Roma, 21 sep (EFE).- La rumana Simona Halep, que conquistó este lunes el torneo de Roma por primera vez en su carrera, y que llega al Roland Garros como principal favorita, aseguró que tiene claro que en París 'cada partido es una batalla' y que se siente 'lista para eso'.

Tras dos finales perdidas, en 2017 y en 2018, Halep coronó este lunes su sueño de ser campeona en Roma, después de que su rival, la checa Karolina Pliskova, se retirara por lesión cuando iba perdiendo, por 6-0 y 2-1.

'Aquí en Roma empecé a jugar bien en 2013 y cada año me trae buenos recuerdos. Por fin pude ganar este torneo después de dos finales perdidas. En aquellos momentos estuve muy triste, pero hoy soy feliz', dijo Halep en la rueda de prensa posterior al partido.

Fue el tercer trofeo de su temporada, tras Dubai y Praga, y Halep llegará al Roland Garros con una racha abierta de catorce victorias consecutivas.

'No me voy a poner presión, solo quiero ir a París y ver hasta dónde puedo llegar. No me voy a poner presión, pero jugué muy bien este año, gané dos trofeos en tierra (Praga y Roma) y me siento con confianza', aseguró.

'El sueño de cada jugadora es ganar un Grand Slam, pero yo solo quiero ir allí, tratar de acostumbrarme a la pista y tratar de ganar cada partido. En Roland Garros cada partido es una batalla y yo estoy lista para eso', insistió. EFE