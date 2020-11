Hamilton: 'Espero que el año próximo sea aún mejor, quiero seguir'

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que se anotó matemáticamente este domingo su séptimo Mundial de Fórmula Uno -igualando el récord histórico del alemán Michael Schumacher- al ganar el Gran Premio de Turquía, declaró en Istanbul Oark que espera 'que el año próximo sea aún mejor' y que quiere 'seguir' triunfando con su equipo.

Hamilton, de 35 años, que festejó su primer título en 2008, con McLaren, se aseguró este domingo su séptimo título mundial, el sexto de los últimos siete años con Mercedes, después de exhibirse en la mojada carrera de Turquía, en la que, después de arrancar sexto firmó su décimo éxito del año, con la que elevó a 94 su propia plusmarca histórica de victorias en la categoría reina.

'No tengo palabras para expresar lo que siento, pero tengo que empezar dando las gracias a todo el mundo del equipo, los que están aquí y los que están en la factoría. Sin este equipo no hubiera sido capaz de lograr nada. Está siendo un gran viaje. Y quiero darles las gracias a todos', explicó Hamilton en la zona de meta del circuito de las afueras de Estambul.

'También le estoy muy agradecido a mi familia y a toda la ayuda que siempre me dio, en especial cuando era pequeño', apuntó el astro inglés.

'De niño tienes sueños y ves que la Fórmula Uno está muy lejos. Pero es importante que todos los niños persigan sus sueños, que trabajen duro para alcanzarlos, porque si lo hacen, sus sueños pueden convertirse en realidad', declaró Hamilton poco después de anotarse matemáticamente su séptimo título mundial de F1.

'Sabíamos que iba a ser difícil, ya que habíamos acabado decepcionados la calificación, en la que obtuvimos un mal resultado', indicó Lewis, que tras ganar una carrera que comenzó sexto lidera un Mundial que ya es suyo, a falta de tres carreras, con 307 puntos, 110 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas.

'Pero siempre intentamos mejorar. No siempre salen las cosas, pero esta vez, al final, funcionó. Apreté los dientes y fui encontrando mi ritmo', explicó el británico que recordó cuando hace años vio a 'Michael (Schumacher) luchar por el séptimo en la tele'.

'Me dije, 'guau', esto es impresionante', rememoró Hamilton acerca del récord de Schumacher que acaba de igualar.

'Me di cuenta de que 'Seb' (Vettel) se iba y me fijé en las temperaturas (de los neumáticos). Luego la pista se fue secando algo y yo tuve menos 'graining', más agarre y pude mejorar el ritmo', explicó.

'Entonces fue cuando 'Seb' paró, pero yo decidí no hacerlo. Ya perdí una vez un Mundial en boxes, en 2007; así que opté no parar', indicó el capitán de Mercedes, escudería que hace dos domingos ya festejó matemáticamente su séptimo campeonato de constructores.

Hamilton no sabe dónde está su techo. 'Me siento como si acabará de empezar. Y físicamente me siento en forma', opino el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage tras igualar el récord histórico del 'Kaiser'.

'Mentalmente, éste ha sido el año más duro para millones de personas. Nosotros no hemos sido ajenos a estas circunstancias. Ha sido un reto, era difícil afrontarlo todo; pero gracias a la ayuda de este equipo conseguí mantenerme centrado', dijo.

'Espero que el año que viene sea mejor aún. Quiero quedarme', explicó Hamilton, que si finalmente renueva su contrato con Mercedes, volverá a ser el principal favorito, para ganar un hipotético octavo título, el año que viene.

'No podemos ignorar los derechos humanos y tenemos que trabajar para que desde ya mismo todo sea más sostenible en este deporte. Quiero formar parte de este desarrollo, al menos durante los años próximos', indicó Hamilton, que recalcó que 'de entre todas las carreras' que ha disputado se siente 'muy orgulloso de ésta'. EFE