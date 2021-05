Hamilton: 'Hay que trabajar duro para que esto no vuelva a suceder'

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno, que este domingo cedió el liderato del certamen al holandés Max Verstappen (Red Bull) después de no pasar del séptimo puesto en el Gran Premio de Mónaco, declaró que tienen que 'trabajar duro para que esto no vuelva a suceder'

'Hay que felicitar a Max (Verstappen) y a su equipo, ya que hoy hicieron un mejor trabajo. En lo que respecta a nuestro equipo, es a través de nuestras pérdidas y nuestros errores lo que siempre nos hace crecer y ser más fuertes', comentó Hamilton, de 36 años, que minimizó pérdidas al anotarse el punto 'extra' que otorga la vuelta rápida en carrera.

'Definitivamente, ha sido un mal fin de semana en líneas generales, en lo que a nuestro rendimiento respecta, pero este equipo ha demostrado una y otra vez cómo se recupera junto, luchando', advirtió el astro inglés, que ésta temporada ha ganado tres de las cinco carreras disputadas y que ahora es segundo en el Mundial, con 101 puntos, cuatro menos que la joven estrella neerlandesa.

'No hay que señalar con el dedo, ganamos y perdemos juntos, sólo tenemos que ponernos de pie y mantener la calma, nos quedan dieciocho carreras y queda un largo camino por recorrer en esta pugna', manifestó Hamilton, que en Montmeló (Barcelona), antes de elevar a 98 su propia plusmarca histórica de victorias, engrosó a cien su otro gran récord en la categoría reina del motor, el de 'poles'.

'Tenemos que trabajar duro, porque tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder', comentó.

'No hay ninguna razón por la que debamos actuar así en cualquier fin de semana con toda la experiencia que tenemos juntos como equipo', opinó, no obstante, el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage.

'Ahora tenemos que mantener algunas buenas discusiones internas para analizarlo todo. Es doloroso aprender estas lecciones, pero lo hemos hecho muchas veces con anterioridad', manifestó Hamilton después de acabar en un inusual séptimo puesto este domingo en Mónaco. EFE