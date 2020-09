Hamilton: 'Lo normal es que me adelanten mañana, será difícil ganar'

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá primero mañana en el Gran Premio de Rusia, admitió que será 'difícil' ganar la carrera porque 'lo normal' será que le adelanten mañana en la larga recta inicial por el rebufo y por la obligación de salir con neumático blando.

'Tendré que empezar con el neumático blando, lo cual no es bueno, es bueno salir de la 'pole' pero aquí no por el rebufo, así que lo normal es que me adelanten mañana, por lo cual es difícil ganar la carrera, porque el resto llevan neumático medio. Intentaré salir bien y ya veremos', explicó Hamilton tras la sesión clasificatoria.

Hamilton, que logró la 'pole position' número 96 en su carrera con un tiempo de 1:31.304, tendrá que salir con neumático blando debido a que fue el que utilizó para su vuelta rápida de la segunda tanda clasificatoria (Q2), a diferencia de sus rivales que usaron el medio (más resistente), debido a que el inglés tuvo que hacer su vuelta rápida en el último momento tras la bandera roja provocada por el accidente del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

El seis veces campeón mundial, que aspira a lograr el triunfo número 91 de su carrera e igualar la marca histórica del alemán Michael Schumacher, vio alterada su estrategia al salirse de pista en la última curva de su vuelta rápida en la Q2, lo que invalidó su tiempo y le obligó a hacer una vuelta rápida con blando, lo que provocará que en la carrera tenga que cambiar neumáticos antes.

'La sesión ha sido una de mis peores clasificaciones, ha sido horrible, primero creo me han quitado el tiempo de mi vuelta, es la primera vez que me voy ancho en esa curva, y quería estar fuera para intentar otra vuelta, pero me dijeron que entrara. Luego salió la bandera roja y fue un poco arriesgado', explicó.

El piloto inglés se mostró contento por la presencia de una pequeña fracción de público en el circuito de Sochi.

'Los echaba de menos durante todo el año y no puedo decir lo genial que es verlos y espero que tengan su mascarilla y se mantengan a salvo. Es genial sentir el apoyo y verlos aquí', añadió Hamilton. EFE

