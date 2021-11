Hamilton: 'Me encanta que Toto (Wolff) defienda lo que es correcto'

Losail, 18 nov (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró este jueves, en el circuito de Losail, que debuta en el campeonato como sede del antepenúltimo Gran Premio del año, el de Qatar, que le 'encanta que Toto (Wolff, austriaco, jefe de equipo de su escudería) defienda lo que es correcto'.

La escudería de Hamilton -de 36 años-, que es segundo en el Mundial, a 14 puntos del líder, Max Verstappen (Red Bull), presentó una apelación contra la maniobra del neerlandés en el pasado Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil -para evitar un posible adelantamiento del inglés, en la vuelta 48 de la carrera de Interlagos-, que está siendo estudiada por la FIA (Federación Internacional del Auomóvil) en Losail.

'Me encanta ver el espíritu de lucha de Toto, me hace sentirme muy feliz ”, dijo Hamilton, en referencia a una expresión de su jefe de equipo cuando finalmente logró adelantar al neerlandés antes de ganar el Gran Premio. “Vi una foto suya en la última carrera y me hizo reír en mi interior, fue buenísimo', añadió al astro británico este jueves en su rueda de prensa de Losail.

“Toto es el líder del equipo y uno quiere eso en tu jefe, alguien que está ahí fuera, apretando y persiguiendo cada 'milisegundo' y que está contigo durante todo el camino. Así que me encanta que defienda lo que cree que es correcto. Nuestro vínculo ha crecido enormemente durante estos años. Y seguirá haciéndolo', apuntó Hamilton en Qatar.

Mercedes solicitó tras la carrera del pasado domingo un 'derecho de revisión' sobre la decisión de no sancionar a Verstappen por el incidente de Interlagos. 'Apoyo plenamente que el equipo haya decidido seguir este camino, pero no he malgastado energía pensando en ello', comentó Hamilton en Losail, donde este jueves representantes de Red Bull y de Mercedes se reunieron con los comisarios de la FIA.

Hamilton quitó importancia a que sus batallas deportivas con Verstappen, en el Mundial más apretado de los últimos años, repercutan de forma negativa sobre el certamen.

“La batalla dentro y fuera de la pista es intensa... pero creo que no hay ninguna razón por la que, como hombres, no se pueda discutir y resolver. Creo que al final del día, el respeto es definitivamente importante, que nos respetemos mutuamente, dentro y fuera de la pista', afirmó.

'Está claro que he vuelto a mirar las imágenes y ahora tengo un punto de vista diferente, naturalmente ”, agregó Hamilton sobre el incidente de Verstappen en Brasil.

“Pero me estoy centrando en poner toda mi energía en configurar el coche, asegurándome de estar en el estado mental correcto este fin de semana', añadió.

'Me he reunido con Bono (Pete Bonnington, su ingeniero de carrera) y los ingenieros. Tenemos que empezar realmente fuerte este fin de semana y asegurarnos de darles pelea', comentó Hamilton este jueves en Losail. EFE

arh/jl