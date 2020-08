Hamilton: 'No he hecho una buena vuelta al final, Bottas merecía la pole'

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- El líder del Mundial de Fórmula Uno, el piloto británico Lewis Hamilton, admitió tras quedar segundo en la sesión de clasificación del Gran Premio del 70 Aniversario que no hizo una buena vuelta en su último intento y que su compañero finlandés Valtteri Bottas mereció ganar la 'pole position'.

'No ha sido buena la última vuelta, Valtteri (Bottas) hizo un buen trabajo y se merecía la pole, yo no he hecho una buena vuelta al final', admitió el seis veces campeón mundial tras la sesión clasificatoria en el circuito de Silverstone (Reino Unido).

Preguntado por si su estrategia de carrera del domingo será a una o dos paradas, el líder del Mundial consideró que lo normal será cambiar dos veces de neumático, sabiendo que en este mismo circuito la semana pasada sufrieron varios pinchazos, entre ellos él mismo, que ganó la carrera llegando al final sobre tres ruedas.

'No creo que nadie pueda gestionarlo, lo intentamos la semana pasada y no llegamos al final, no creo que nadie haga una sola parada', concluyó Hamilton. EFE

