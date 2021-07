Hamilton: 'Red Bull sigue delante, pero intentaremos reducir las diferencias'

Spielberg (Austria), 2 jul (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno y que este viernes marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que cree que el equipo 'Red Bull sigue delante, pero' que intentarán 'reducir las diferencias todo lo posible'

'Red Bull definitivamente tiene algo más en su bolsa, pero hemos dado algunos pequeños pasos hacia adelante y a una sola vuelta, el coche se sentía bastante bien', explicó Hamilton, de 36 años, que el año pasado igualó el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher y que, además, detenta las plusmarcas históricas de victorias (98) y 'poles' (100) en la categoría reina del automovilismo.

'La primera sesión fue un poco difícil, estábamos probando diferentes variaciones de configuración basadas en el trabajo que desarrollamos en el simulador durante esta semana y el coche no parecía ir del todo bien', comentó el astro inglés, que después de acabar segundo el pasado domingo en este circuito, ocupa la segunda plaza en el Mundial, a 18 puntos del holandés Max Verstappen

'En el segundo entrenamiento libre volvimos a una configuración similar a la de la semana pasada, con algunos ajustes; y el coche iba mucho mejor', comentó.

'Probablemente no cambie mucho ahora porque la mayoría de las veces, cuando algo no está roto, mejor no arreglarlo', añadió Hamilton.

'Así que sólo haremos unos pequeños retoques esta noche. Todavía espero que Red Bull esté por delante nuestra, pero mañana intentaremos reducir la diferencia lo más que se pueda', manifestó Hamilton este viernes después de marcar el mejor tiempo de los ensayos libres. EFE