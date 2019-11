Hamilton: 'Sufrí fuertes dolores de cabeza, pero tuve un gran final'

Austin (Texas, EE.UU.), 1 nov (EFE).- El piloto inglés Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, que acabó con el mejor tiempo la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, que este domingo se correrá en el Circuito de las Américas', de Austin (Texas), dijo que durante la primera sesión se sintió muy mal, pero al final feliz por lo conseguido en la jornada.

'Tuve un fuerte dolor de cabeza después de la primera tanda de entrenamientos', declaró Hamilton al valorar como había sido la jornada. 'Me sentí horrible con los dolores de cabeza masivos'.

El mal estado de la pista, llena de baches, no fue el mejor comienzo de la sesión, pero todo cambió en la segunda de un Gran Premio, donde Hamilton tiene la oportunidad de proclamarse campeón del mundo de la Formula 1 por sexta vez en su carrera.

Hamilton necesita cuatro puntos para asegurar el título y después de lo vivido en la primera sesión de entrenamientos está convencido que el objetivo se puede cumplir, a pesar de haber tenido un comienzo lleno de 'baches', por las dolencias físicas y una pista muy desigual con la que se encontraron todos los corredores.

'Después de la primera sesión no me sentía bien', admitió Hamilton. 'Fue la pista con más baches en la que había estado. Me sentía horrible, me dolía mucho la cabeza después de completar la sesión inicial y tuve que acostarme'.

En Austin 'se dan golpes masivos y constantes. ¡Podría tener que poner una almohada en mi asiento o algo así!', describió Hamilton

Después de la pesadilla de la primera sesión, Mercedes y Hamilton se recuperaron en la segunda, con el líder del campeonato -aunque ayudado por un remolque en su vuelta más rápida- tres décimas por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull.

Con todo, reconoció que tendrían que mejorar cosas de cara a la carrera del domingo.

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas, su compañero de equipo, necesita ganar este fin de semana para tener alguna posibilidad de prolongar la batalla por el campeonato, pero terminó con ocho décimas más que Hamilton en la segunda tanda de entrenamientos, en el quinto puesto.

'Estaba perdiendo grandes cantidades de tiempo en línea recta', admitió el piloto finlandés, que también espera mejorar mañana, sábado, en la tercera sesión de entrenamientos de cara a la clasificación para la pole position.EFE