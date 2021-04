Hamilton: 'Todavía no hemos visto lo mejor de los Red Bull'

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El británico Lewis Hamilton, actual líder del mundial y siete veces campeón del mundo, declaró que todavía no se ha visto el mejor nivel de los Red Bull, al término de los entrenamientos libres en el Gran Premio de Emilia Romagna (Italia).

Los dos entrenamientos libres disputados en la zona norte de Italia le sirvieron a la escudería alemana para dar un golpe sobre la mesa y aplacar el ímpetu de los Red Bull que llegaban pisando fuerte.

Los Mercedes de Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas comandaron la tabla en sendas sesiones, tras completar 23 y 25 vueltas en el primer libre y 25 y 26, en el segundo, respectivamente.

'Creo que la pista se ha puesto un poco más en nuestra dirección. Hemos empezado con una buena puesta a punto, con algunos retoques aquí y allá, pero sin grandes problemas. Hasta ahora, hemos tenido un buen ritmo este fin de semana', afirmó Hamilton.

Acerca del equipo aseguró que todavía no han mostrado su mejor versión. 'Parece que han tenido sesiones complicadas con el tráfico, pero será interesante ver lo rápidos que son este sábado', indicó.

Y añadió: 'La posición es importante aquí, es difícil de seguir en esta pista, por lo que será muy importante clavar la puesta a punto y maximizarla el sábado'.

Sobre la el Gran Premio de Sakhir (Bahréin), disputado el pasado 28 de marzo, el líder del mundial declaró: 'El equipo ha trabajado muy duro para entender lo que ocurrió en la última carrera, en la que fuimos débiles, y para ver si podemos intentar ajustar el coche para conseguir una mejor puesta a punto'.

Valterri Bottas reafirmó a su compañero de equipo: 'Toda la parrilla, desde el centro del campo hasta la parte delantera, parece muy reñida. Hoy no hemos visto lo mejor de Red Bull, pero lo veremos mañana en la Q3. No hay duda de que van a ser rápidos. Todavía no creemos que seamos el coche más rápido y tenemos que mejorar eso el sábado.

El finlandés explicó que, pese a que el coche se siente mejor, siguen lastrando los mismos problemas que en Bahréin y reconoció que el coche todavía 'no es perfecto', pero espera una mejoría de su máquina en las próximas carreras. EFE