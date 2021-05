'Hamilton', 'Wicked' y 'The Lion King', los primeros en volver a Broadway

Nueva York, 11 may (EFE).- Tres de los musicales más exitosos de Broadway, 'Hamilton', 'Wicked' y 'The Lion King', serán los primeros en subir el telón el 14 de septiembre, la fecha marcada para el retorno de la actividad teatral en Nueva York, a plena capacidad, tras un año y medio de cierre.

Así lo anunciaron algunos de sus protagonistas en el programa Good Morning America, que se grabó en Times Square, entre grandes pantallas iluminadas con los carteles de las obras y un optimista mensaje para una industria que emplea a más de 100.000 personas: ''¡Broadway ha vuelto!'.

La semana pasada, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunció que los teatros de Broadway, una de las principales atracciones turísticas y motor económico de la ciudad, podrían abrir a plena capacidad en septiembre, la última pieza que quedaba en la reapertura tras la pandemia.

Algunos teatros ya tienen sus entradas a la venta, pero están pendientes de las condiciones de salud pública, pues Cuomo expresó que le gustaría exigir que el 100 % de la audiencia esté vacunada, medida que sin embargo es difícil de aplicar con las regulaciones actuales.

Otras obras planean reabrir tan pronto como les sea posible, teniendo en cuenta las ramificaciones de trabajo que suponen estas grandes producciones. Se trata de 'Chicago, que anunció su regreso también para el 14 de septiembre; 'Six', el 17; 'Come from Away, el 21, y 'Aladdin', el 28 del mismo mes.

Broadway, que abarca cerca de 40 teatros en el centro de la Gran Manzana, aporta ingresos cercanos a los 15.000 millones de dólares en la economía local. Su última temporada entera, antes de la pandemia, tuvo lugar entre mayo de 2018 y 2019 y recaudó 1.800 millones de dólares, un récord, según la Broadway League. EFE