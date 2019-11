Hamilton y Mercedes celebrarán su sexta coronación en Abu Dabi

Adrian R. Huber

Abu Dabi, 28 nov (EFE).- El inglés Lewis Hamilton, campeón del mundo de Fórmula Uno, será coronado, por sexta vez, este fin de semana en Abu Dabi, sede del último Gran Premio de 2019; donde su escudería, Mercedes, celebrará asimismo su sexto título.

Hamilton, diez veces vencedor este año, festeja su sexta corona a la vez que su escudería, acreedora al Mundial de constructores por sexto curso consecutivo. Cinco de ellos (éste año y los de 2014, 2015, 2017 y 2018) coincidiendo con los últimos cinco del inglés, campeón en 2008, con McLaren; cuyo compañero, el finés Valtteri Bottas, también tiene asegurado de forma matemáticamente el segundo puesto del certamen, con 314 puntos, 73 menos que su jefe de filas.

En Abu Dabi, donde Mercedes y Hamilton homenajearán al que fuera uno de los principales responsables de la escudería, el austriaco Niki Lauda, triple campeón mundial y uno de los grandes mitos de la F1, fallecido el pasado mes de mayo; queda en juego la tercera plaza del campeonato. A decidir entre el holandés Max Verstappen (Red Bull), que suma 260 puntos, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 249.

Ambos tienen 22 años, doce menos que Hamilton, gran talento; y están llamados a entrar, antes o después, en el historial del Mundial.

El neerlandés festejó tres triunfos este año, el último hace dos domingos en Sao Paulo (Brasil), mientras que el de la Costa Azul subió dos veces a lo alto del podio. En un campeonato al que puede ponerle el broche de oro este domingo el español Carlos Sainz, que en la última carrera, en Interlagos, festejó su primer podio en la categoría reina, fue tercero, y certificó el cuarto puesto final en el Mundial de constructores para McLaren. En una campaña en la que pocos hubieran apostado fuerte por la escudería de Woking.

El talentoso piloto madrileño, que llegó a Abu Dabi el martes, suma 95 puntos, los mismos que el sexto, el francés Pierre Gasly, relegado a Toro Rosso desde Red Bull, equipo con el que comenzó la temporada.

Sainz puede acabar el año como 'el mejor de entre el resto' ('the best of the rest', en inglés), encabezando el Mundial reservado a los que no militan en la tres escuderías con opciones al podio (Mercedes, Ferrari y Red Bull); o mejor aún: superando a uno de esos seis que pilotan los monoplazas con prestaciones superiores.

Abu Dabi, que albergará su undécimo Gran Premio, fue el escenario en el que el español Fernando Alonso disputó, hace justo un año, su última carrera en la Fórmula Uno. Sin que se sepa, de momento, si el adiós es definitivo o si se trata sólo de un 'hasta luego'.

El doble campeón del mundo, el asturiano de F1 (2005 y 2006, con Renault), que este año festejó otro Mundial, el de resistencia (con Toyota), y que llegó el miércoles, en un vuelo desde Madrid, a los Emiratos Árabes, estará presente este fin de semana en Abu Dabi, con McLaren, escudería en la que aún detenta el cargo de embajador.

Después, seguirá preparando su próximo gran reto, el Rally Dakar, que se disputará en enero, por primera vez, en Arabia Saudí; y que el genio astur disputará a bordo de un Toyota.

El mexicano Sergio Pérez, que, después de sufrir una mala primera parte del año con Racing Point, ha puntuado en siete de las últimas ocho carreras, espera cerrar de forma positiva su temporada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

'Checo', décimo, con 46 puntos, uno más que el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, sumó siempre durante los siete años pasados, con un quinto puesto en 2015 como mejor resultado, en Yas Marina. Un circuito de cinco kilómetros y medio al que el domingo está previsto dar 55 vueltas, para completar un recorrido de 305. En el que este viernes arrancan los entrenamientos libres, con neumáticos de los tres compuestos más blandos: el C3, el C4 y el C5.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. En una pista en la que el año pasado Hamilton aumentó a cuatro su récord de victorias. Desempatando con el alemán Sebastian Vettel, líder del cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13), pero que ahora sólo es quinto en el campeonato, a 19 puntos de su colega monegasco. Que parece haberle arrebatado los galones en Ferrari.

Un nuevo triunfo en la noche emiratí supondría el octogésimo cuarto de Hamilton, con lo que se situaría a sólo siete de la plusmarca de todos los tiempos del alemán Michael Schumacher, el único séptuple campeón mundial de la historia. A cuyos récords apuntará en 2020 el espectacular y excéntrico astro inglés. EFE