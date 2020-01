Hamm, Wambach y ahora Sinclair

Lucía Santiago

Madrid, 30 ene (EFE).- En junio de 2013, Abby Wambach rebasó el récord anotador de Mia Hamm. Alumna aventajada, la delantera estadounidense mejoró los números de su mentora. No se conformó con sus 158 goles y se marchó hasta los 184.

Wambach vivió y jugó 'honrando el legado' de Hamm, sabiendo quizás que otra joven futbolista alcanzaría algún día los 184 goles con los que, en 256 partidos, con un promedio de 0.72 dianas por aparición, fijó el récord realizador del fútbol internacional.

Desde este miércoles, sin embargo, sus números son pasado. La canadiense Christine Sinclair rompió el techo goleador con su doblete frente a la selección de San Cristóbal y Nieves, en el marco del preolímpico de la Concacaf.

Primero, tiró un penalti raso y ajustado al palo.

Después, Adriana Leon cumplió la promesa de buscar a su capitana.

'Me vio, puso un centro perfecto y lo único que pensé fue: 'No puedo fallar'', explicó Sinclair después de anotar sus goles 184 y 185 con la selección de Canadá.

'¡Simplemente asombroso! Enhorabuena, Christine, por convertirte en la líder histórica de goles internacionales. Continúas llevando el juego y a ti misma a nuevas alturas. Gracias', escribió casi de inmediato Mia Hamm en su perfil de Twitter.

También Abby Wambach respondió a la gesta de Sinclair.

Lo hizo con un mensaje cargado de generosidad: 'Mia Hamm creció cuando el fútbol profesional ni siquiera existía. Ella fue mi mentora y mi amiga, la líder de nuestro equipo nacional. En junio de 2013, yo marqué el gol que me permitió superar a mi heroína y durante seis años y medio, conservé el récord histórico, de entre todos los hombres y mujeres futbolistas. Me sentí agradecida. He intentado vivir y jugar honrando el legado de Mia Hamm, portando ese privilegio, para que todas las niñas que venían detrás cumpliesen los objetivos con los que nosotras soñamos. Hoy celebro ceder el récord y mi legado a Christine Sinclair. Has hecho historia. Tu victoria es nuestra victoria. La celebramos contigo'.

ENTRE EL BÉISBOL Y EL FÚTBOL

El dorsal '12' acompaña a Sinclair desde niña. Lo eligió porque admiraba a Roberto Alomar, jugador de béisbol de Toronto Blue Jays. Por suerte, la canadiense cambió su pasión al fútbol.

Capitana de la selección de su país, jugó y marcó en cinco Mundiales distintos, elevando sus prestaciones al infinito.

'Nada hubiera sido posible sin mis compañeras, entrenadores, familia y amigos', apuntó con modestia la nueva goleadora del fútbol.

Su nombre y sus 185 goles brillan ante históricas como Abby Wambach (184), Mia Hamm (158), Kristine Lilly (130) y Birgit Prinz (128). El gol habita en Canadá. EFE