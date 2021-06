Hamsík, Milik, Busquets... los quebraderos de cabeza del grupo de España

Juan José Lahuerta

Madrid, 7 jun (EFE).- El positivo por coronavirus de Sergio Busquets es un contratiempo más de las selecciones que forman el grupo de España, pendientes de la evolución de muchos jugadores como el polaco Arkadiusz Mikik, el eslovaco Marek Hamsík y los suecos Pontus Jansson, Filip Helander y Ludwig Augustinsson.

Parece que los sustos están a la orden del día en el Grupo E y el inicio de la Eurocopa no será un camino de rosas para España, Polonia, Suecia y Eslovaquia, que están a la espera de la evolución de algunos de sus futbolistas. Muchos de ellos, clave.

Como Sergio Busquets, cuyo positivo por covid-19 cayó como un jarro de agua fría en la selección española. El capitán del equipo, clave en el centro del campo de España, tuvo que abandonar la concentración y Luis Enrique medita su sustitución o esperar a un posible negativo antes del 13 de junio, día límite para poder cambiar a jugadores por lesión.

En el caso de que Luis Enrique decida esperar a Busquets, se perdería al menos el primer partido de la Eurocopa ante Suecia. Para el segundo, el día 19 de junio frente a Polonia, podría dar negativo en las pruebas, pero es sólo una suposición. Además, estaría diez días sin entrenarse con el resto del grupo. Por tanto, es más que posible que el seleccionador español anuncie otro nombre para volver a sumar 24 jugadores en la expedición.

El positivo por coronavirus de Busquets también ha provocado la suspensión del encuentro amistoso que tenía que disputar España ante Lituania y, además, Luis Enrique tendrá que cambiar los entrenamientos esta semana con sesiones individuales y charlas telemáticas.

No es tan grave el caso de las otras selecciones del Grupo E, pero Polonia, Suecia y Eslovaquia también tienen incertidumbres con otros jugadores. Algunos, como ocurre con Eslovaquia, de primer nivel. Es el caso de su estrella, Marek Hamsík.

El centrocampista del IFK Goteborg regresó al fútbol europeo en marzo para ponerse a punto para la Eurocopa. Perdido por China, a sus 33 años no quería que se le escapara la que podría ser su última gran competición con Eslovaquia. En el conjunto sueco, entre el 19 de marzo y el 17 de mayo, tuvo tiempo de disputar seis partidos.

Sin embargo, Hamsik llegó con problemas en un gemelo a la concentración de Eslovaquia, se ha perdido los amistosos ante Bulgaria (1-1) y Austria (0-0) y su presencia en el debut frente a Polonia del próximo 14 de junio es una incógnita.

Aunque ya toca balón, aún no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros. Está en la recta final de su recuperación, pero el mismo Hamsík ha confirmado que todavía no está a pleno rendimiento: 'Me siento cada vez mejor, aunque todavía no estoy al cien por cien. Tengo que tener cuidado', dijo.

En Polonia, otra figura clave, Arkadiusz Milik, anda renqueante con problemas en un menisco. Sus problemas son un quebradero de cabeza para Paulo Sousa, que ya sufrió un jarro de agua fría cuando a mediados de mayo recibió la noticia de que otro de sus delanteros clave, Krzysztof Piatek, no iba a participar en la Eurocopa por una lesión en un tobillo.

Sin Piatek, Polonia se encomendaba a dos arietes para mostrar su potencial en ataque: Robert Lewandowski y Milik. Sin embargo, el segundo llegó a la concentración de Polonia con problemas en un menisco. Se perdió el amistoso ante Rusia y después llegaron las primeras noticias optimistas que luego se torcieron.

Milik consiguió entrenarse junto al resto de sus compañeros durante tres sesiones seguidas. Todo parecía ir viento en popa para Paulo Sousa, que, sin embargo, este domingo veía como su jugador no podía ejercitarse con normalidad.

Ahora, incluso se baraja que Milik no pueda participar en la Eurocopa y estos días se tomará una decisión. Podría participar durante media hora en el amistoso ante Islandia de este martes para probar su rodilla. Si finalmente tiene que abandonar la idea de jugar la Eurocopa, Paulo Sousa baraja dos opciones.

La primera, colocar a Jakub Swierczok (17 goles en el Piast Gliwice esta temporada) en la delantera junto a Lewandowski. La segunda, apostar con una táctica con un solo atacante y, en ese caso, sería muy útil la llamada de Sebastian Szymanski (Dinamo Moscú), un centrocampista de refuerzo.

Y en Suecia, el seleccionador Janne Andersson tiene problemas en su defensa, aunque los solucionará antes del inicio de la Eurocopa. En concreto, son Pontus Jansson, Filip Helander y Ludwig Augustinsson, que han tenido problemas físicos durante toda la concentración y hasta el pasado viernes no comenzaron a trabajar junto al grupo.

Todos se perdieron el amistoso que ganó Suecia a Armenia 3-1 y para acompañar a Victor Lindelöf en el centro de la zaga jugó Marcus Danielson. En el lateral izquierdo, lo hizo Pierre Bengtsson. Ambos completaron su misión a la perfección, pero ante España los titulares serán Filip Helander y Ludwig Augustinsson.

Sin embargo, Andersson cruza los dedos para que no haya más sobresaltos. O, por lo menos, no de tanta intensidad como los de sus otros tres rivales, que en las figuras de Milik, Busquets y Hamsík viven en la incertidumbre que, por ahora, marca al Grupo E. EFE