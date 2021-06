Hamsík, recuperado: 'Parece que he dejado atrás mis problemas'

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- Marek Hamsík, centrocampista de la selección de Eslovaquia, confirmó este viernes en rueda de prensa que parece que ha dejado 'atrás' sus problemas en el gemelo de la pierna izquierda y declaró que piensa que llegará a tiempo para enfrentarse a Polonia en el debut de su selección en la Eurocopa, en el mismo grupo en el que está España.

Hamsík inició la concentración de Eslovaquia con una leve lesión que le obligó a perderse los dos partidos amistosos que disputó su equipo ante Austria y Bulgaria. Después, comenzó a introducirse poco a poco en la dinámica de grupo y parece que el próximo lunes estará a disposición de su seleccionador para medirse a Polonia.

'Parece que los problemas ya han quedado atrás, he hecho dos entrenamientos completos. Si esto continúa, definitivamente estaré disponible. Estoy emocionado, aunque no he entrenado tanto como el equipo', declaró.

La estrella de Eslovaquia afirmó que espera que en los días que restan hasta el debut de su selección no se den casos de coronavirus como en sus otros dos rivales de grupo, España y Suecia.

'Espero que podamos evitarlo y que no demos positivos de Covid-19. Intentamos estar dentro de la burbuja y seguimos todas las precauciones. Supongo que será bueno', dijo.

Asimismo, indicó que Eslovaquia ya prepara con intensidad el choque frente a Polonia, que es lo 'único' que en estos momentos tienen en su 'cabeza'. Para Hamsík, el primer choque será 'realmente importante' y el cuadro centroeuropeo tiene que prepararse 'bien' para conseguir un buen resultado.

A esa concentración, ayuda que haya resuelto su futuro más inmediato tras anunciar hace tres días su fichaje por el Trabzonspor turco. Hamsík explicó como se gestó su cambio de aires.

'Fue muy rápido, el Trabzonspor mostró un gran interés, literalmente me persiguieron y el entrenador estaba muy interesado en mí. Así que puedo concentrarme completamente en la selección nacional. Estamos deseando que empiece la Eurocopa y a partir de hoy veremos otros partidos del torneo', desveló.

También analizó a Polonia y aseguró que es un rival 'fuerte' con nombres importantes como Robert Lewandowski, de quien dijo que 'definitivamente' es el jugador más peligroso de la selección dirigida por Paulo Sousa.

Sin embargo, también tuvo buenas palabras para Pitor Zielinski, su ex compañero en el Nápoles: 'Para mí, Zielinski es el jugador más talentoso con el que he jugado jamás', finalizó. EFE