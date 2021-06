Hamsik: 'Seguimos siendo la cenicienta del grupo'

San Petersburgo (Rusia), 17 jun (EFE).- El eslovaco Marek Hamsik aseguró hoy que, pese a la victoria ante Polonia, su equipo sigue siendo 'la cenicienta' del Grupo E.

'Parece que ahora somos los favoritos porque somos líderes, pero seguimos siendo la cenicienta del grupo', dijo en rueda de prensa antes del partido de mañana ante Suecia.

Hamsik subrayó que él y sus compañeros son conscientes de que tendrán que 'repetir' la gran actuación de la primera jornada.

'Nadie nos regalará nada. Deberemos jugar como equipo. Muchos jugadores acabaron el primer partido con calambres. Ese es el espíritu', afirmó.

Pronosticó que los futbolistas del equipo escandinavo lleva 'mucho tiempo' jugando juntos, por lo que se conocen 'muy bien'.

'Es un rival duro, muy fuerte físicamente. Por mi experiencia, puedo decir que los suecos se caracterizan por su espíritu de lucha. Será un partido muy físico. Nos harán la vida difícil. Será difícil ganar mañana', subrayó.

Hamsik, que jugó los últimos meses en el Goteborg sueco, destacó que el rival de mañana de su equipo tiene una buena mezcla de jugadores jóvenes y veteranos.

'La vuelta de Dejan Kulusevski será un gran activo para ellos. Es una de las mayores promesas del fútbol sueco. Lo demostró en Italia', señaló.

En relación a las molestias en un gemelo, el futbolista admitió no haber sentido dolor contra Polonia, aunque agregó que le vinieron bien los cuatro días de pausa entre ambos partidos.

'Sinceramente, me siento bien. Tengo tiempo suficiente para recuperarme', apuntó.

Pese a no haber disputado ningún amistoso antes de la Eurocopa, fue el eslovaco que hizo más kilómetros contra Polonia. 'No sentí dolor. No puedes pensar en ello', dijo.

En cuanto al defensa del Inter, Milan Skriniar, autor del gol de la victoria ante los polacos, aseguró que es 'uno de los mejores centrales del mundo'.EFE