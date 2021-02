Hanga: 'Tenemos que recordar la derrota del año pasado contra el Valencia'

Barcelona,, 11 feb (EFE).- El barcelonista Adam Hanga afirmó que el equipo azulgrana debe 'recordar la derrota del año pasado contra el Valencia', en los cuartos de final de la anterior Copa del Rey, para afrontar la edición de esta temporada con la mayor concentración posible.

En la rueda de prensa previa al Barça-Unicaja, también de cuartos de final, Hanga afirmó que el cuadro rival también 'es un equipo peligroso que lleva haciéndolo bien desde el cambio de entrenador', cuando el técnico Fotsis Katsikaris cogió las riendas del equipo malagueño a principios de temporada.

'Tenemos mucha ilusión para competir por el primer título, pero es una competición en la que vamos a tener tres partidos en tres días. Vamos día a día, y tenemos que recordar el primer partido del año pasado', sentenció el jugador húngaro en referencia a la eliminación a manos del Valencia Basket.

'Todos los equipos tienen posibilidades para ganar la Copa. No sé quién es el favorito, pero obviamente siendo el Barça tenemos que competir hasta el final', afirmó Hanga. Aún así, añadió que 'no hay presión extra, porque para el Barça siempre existe la presión por ganar cosas', sea el torneo que sea.

El jugador culé también destacó la necesidad de ejercitarse bien antes de afrontar partidos importantes: 'Tuvimos una semana bastante mala entrenando antes jugar contra el Efes y, al final, perdimos'. Los azulgranas cayeron el jueves pasado contra el conjunto turco (86-88) en la Euroliga.

'En cambio, esta semana la hemos afrontado con otra mentalidad, muy completa y haciendo bien las cosas. Además, los lesionados se han incorporado', destacó Hanga.

A pesar de todo, el jugador azulgrana reconoció que 'jugar sin afición en la Copa del Rey es una pena'. 'Me gusta mucho el ambiente que siempre hay. Todas las copas que he jugado las he disfrutado un montón, no podemos cambiar la actual situación, lamentó Hanga. EFE