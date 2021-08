Harris elimina a Nadal; Brooksby a Auger-Aliassime; ganan Sinner y Nishikori

Washington, 5 ago (EFE).- Los grandes favoritos y primeras cabezas de serie, el español Rafael Nadal y el canadiense Felix Auger-Aliassime cayeron derrotados este jueves ante el sudafricano Lloyd Harris y el estadounidense Jenson Brooksby, respectivamente, en una jornada marcada por las sorpresas en el Torneo de Washington, ATP 500.

Harris, decimocuarto cabeza de serie, se impuso en tres sets por 6-4, 1-6, 6-4, a Nadal, en lo que fue su victoria más importante como profesional tras superar al cabeza de serie número uno y tercero del mundo.

Harris, de 24 años, 50 del mundo, que se enfrentaba por primera vez a Nadal, tendrá de rival en los cuartos de final al japonés Kei Nishikori, que eliminó a otro cabeza de serie, el inglés Cameron Norrie, por 3-6, 6-3 y 6-3.

Nadal se recuperó de una lesión persistente en el pie el miércoles por la noche para vencer al favorito local Jack Sock en un desempate del último set frente a una multitud llena de energía. Pero el sudafricano no permitiría que el máximo favorito volviera a hacer su magia.

El dolor no afectó el espíritu de lucha de Nadal, y el español dijo que se sentía mejor ante Harris, pero no fue suficiente para derrocar al sudafricano.

Harris mejoró a 2-5 contra oponentes Top 10 después de dos horas y 11 minutos.

La eliminación de Nadal dejó al torneo sin la gran atracción dentro y fuera de la pista de juego, un año después de haber vuelto a las gradas debido a que en el 2020 no se pudo disputar por causa de la covid-19.

Nadal, ganador de 20 títulos de grand slam, recibió de parte de Harris en el último set los mejores golpes desde el fondo de la pista.

Nadal no quiso ceder terreno, pero Harris no tuvo miedo del momento y fue tras sus tiros para presionar al máximo favorito.

Gritos de '¡Vamos!' se hicieron más frecuentes por parte de Nadal mientras intentaba mantenerse metido en el partido.

Pero en su primer punto de quiebre del set decisivo, Harris no entró en pánico cuando un disparo de Nadal rebotó en la parte superior de la red. A pesar de que no pudo detener el tiro de pase, lanzó un lob en la siguiente pelota sobre la cabeza de un indefenso Nadal, que al final no tuvo más remedio que ceder ante el mejor jugador de la noche.

Antes de la gran sorpresa de la eliminación de Nadal también se había dado la de Auger.Aliassime, segundo cabeza de serie, que perdió el primer duelo frente a Brooksby, un joven de 19 años, número 130 del mundo, que entró al cuadro principal por invitación y logró su mayor triunfo como profesional al ganar el partido por 66-3 y 6-4.

El rival de Brooksby en los cuartos será el australiano John Millman, undécimo cabeza de serie, que se impuso por 6-3 y 7-6 (4) al estadounidense Reilly Opelka, octavo favorito.

El joven italiano Jannik Sinner, quinto cabeza de serie, si cumplió con los pronósticos, pero no sin antes darle todo el suspense al partido de tercera ronda que al final ganó por 7-6 (3) y 7-6 (3).

Su rival será el estadounidense Steve Johnson que derrotó con facilidad por 6-2 y 6-1 al lituano Ricardas Berankis.

En los cuartos de final también habrá un duelo de tenistas estadounidenses después que Denis Kudla, el verdugo del español Feliciano López, en la primera ronda, siguió con su racha ganadora al imponerse por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 a su compatriota, la joven revelación Brandon Nakashima.

Su rival en los cuartos será el también local Mackenzie McDonald, número 107 del mundo, que ganó por 6-4 y 6-4 al lituano Ilya Ivashka, que ocupa el puesto 65 en la clasificación mundial. EFE

