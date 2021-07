Hashimoto: 'Esta medalla la quiero ver alrededor del cuello de mis padres'

Tokio, 28 jul (EFE).- Daiko Hashimoto, nuevo campeón olímpico de gimnasia, aseguró que su primer deseo tras lograr el titulo era dar la medalla de oro a sus padres y 'verla colgada de su cuello para agradecerles todo su apoyo'.

'No puedo expresar con palabras la alegría que siento el día más feliz de mi vida', dijo el más joven campeón, 19 años, de la historia de la gimnasia.

'Quise llegar a lo más alto con el equipo (Japón fue plata tras Rusia) pero no pudimos. Hoy he tenido el apoyo de mis compañeros y he podido agradecérselo con el oro', indicó.

Hashimoto expresó su deseo de 'seguir con la confianza fuerte y mirar siempre hacia delante como un campeón'.

'Así es como disfruté de la competición', apuntó.

Señaló que el rechazo de la reclamación que presentó su equipo ante la baja nota que recibió en anillas le puso nervioso.

'Pero nunca se sabe lo que puede ocurrir en competición. Cambié de mentalidad e intenté concentrarme', dijo.

La medalla de oro 'significa mucho', porque hace cinco años en Río no se imaginaba que fuera posible.

'El trabajo duro de los últimos cinco ños ha conducido a esta medalla', aseguró. EFE

