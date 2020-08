Hasta en Perú, Gaspart insiste en pedir de rodillas a Messi que no se vaya

Lima, 26 ago (EFE).- El expresidente del Barcelona Joan Gaspart insistió este miércoles también en Perú en pedirle 'de rodillas' al astro argentino Lionel Messi que se quede en el Barcelona, después de que el jugador solicitara el martes al club que lo deje marchar.

'Si supiese que eso ayuda a que se quede, yo me arrodillo. Es lo que haría cualquier 'culé' loco por su club y por que en su club continúe jugando Messi', manifestó Gaspart en declaraciones al programa 'Las voces del fútbol' de la Radio Unión, de Perú, donde el Barcelona es el club extranjero más popular entre los peruanos.

'Si me tiré al río Támesis cuando el Barça ganó su primera Copa de Europa, no sería un menosprecio personal pedirle a Messi de rodillas que continúe en el Barça. Claro que se lo pediría porque a mí y a millones de personas nos haría feliz', añadió.

Más temprano Gaspart ya había utilizado la misma expresión en distintas apariciones en medios españoles en los que manifestó su disgusto ante la eventual partida del mayor goleador de la historia del club catalán.

Para Gaspart, que era vicepresidente del Barcelona cuando Messi llegó a La Masía con 13 años, solo hay dos soluciones posibles en este conflicto: convencer al jugador de que continúe una temporada más o que pague su cláusula de rescisión, fijada en su contrato en 700 millones de euros.

Sin embargo, la intención de Messi es apelar a una cláusula dentro del contrato por la que podía marcharse libre si así lo pedía antes del 10 de junio, pero para esa fecha todavía no había concluido la pasada temporada, cuyo calendario se retrasó por el tiempo de parón a causa de la emergencia del coronavirus.

Al haber pedido hacer uso de esa cláusula a 25 de agosto, el Barcelona considera la única opción para romper el contrato es a cambio de 700 millones de euros, según explicaron el martes a Efe fuentes del club catalán.

De la misma opinión es Gaspart, quien apuntó que 'no hay ninguna otra opción' para la salida de Messi porque 'los contratos se firman para cumplir'.

'Normalmente si nos dan 700 millones de euros por un jugador de 33 años es para estar contentos, pero en el caso de Messi estaríamos tristes, porque Messi vale mucho. Se merece irse el año que viene gratis y cobrar él el traspaso por tantos años de gloria que ha dado al Barça', opinó Gaspart.

El exdirectivo del Barcelona aseguró que la situación de Messi es muy distinta a la salida del club azulgrana de Diego Armando Maradona rumbo al Nápoles en 1984.

En aquella ocasión el Barça aceptó negociar el precio de Maradona porque el club estaba de acuerdo con su salida, según recordó Gaspart.

'No es el caso de Leo Messi. Queremos que se quede. Le pedimos que se quede', agregó Gaspart, que presidió el Barcelona entre los años 2000 y 2003.

Ahora como un socio más, Gaspart prefiere que Messi se quede otro año en el club aunque sea a disgusto, porque confía en su honradez para rendir al cien por cien como siempre.

'Leo es demasiado honesto y honrado. Es demasiado buena persona y demasiado profesional. Yo he tenido otros jugadores que si no los traspasaba me decían que no estarían a gusto y se pasarían todo el tiempo lesionados, pero eso Messi no lo hará jamás', afirmó.

Para Gaspart, las peticiones de los socios y millones de aficionados del Barcelona para que continúe Messi pesan mucho más que cualquier mala experiencia o relación con la directiva actual.

Respecto a las salidas del entrenador Quique Setién y del director deportivo Eric Abidal, Gaspart se mostró 'al lado' del actual presidente, Josep Maria Bartomeu, el blanco de las críticas del barcelonismo, cuyos aficionados perciben al máximo mandatario del club como el responsable del descontento de Messi. EFE