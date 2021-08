Hazard coge ritmo y se entrena junto al grupo

Madrid, 6 ago (EFE).- Eden Hazard, centrocampista del Real Madrid, se entrenó este viernes junto al resto del grupo al mismo ritmo que sus compañeros durante parte de la sesión y tendría alguna opción de estar listo para enfrentarse al Alavés en el primer encuentro del conjunto blanco de Liga el próximo 14 de agosto.

El medio belga se lesionó el pasado 28 de junio durante la Eurocopa con un tiempo de recuperación estimado de cerca de un mes. Cumplidos los plazos, y después de entrenarse en solitario en el inicio de la pretemporada, ya está a las órdenes de Ancelotti.

Un día antes, se sometió a los exigentes test del preparador físico Antonio Pintus, que hizo entrenarse al belga con una máscara de hipoxia para simular correr en altura. Hazard pasó bien las pruebas y ya toca balón en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

No todo fueron buenas noticias para Ancelotti, que aún no cuenta con cinco jugadores más los cuatro que están en los Juegos Olímpicos (Jesús Vallejo, Marco Asensio, Take Kubo y Dani Ceballos). Karim Benzema, que acaba de superar el coronavirus, trabajó junto a Dani Carvajal en solitario sobre el césped, mientras que Toni Kroos, Gareth Bale y Ferland Mendy, lo hicieron en el interior de las instalaciones.

El Real Madrid aún completará otra sesión de trabajo este mismo viernes antes de viajar a Austria para enfrentarse al Milan en un encuentro amistoso. Poco a poco, afina su maquinaria para iniciar el curso y parece que Hazard tendrá tiempo de subirse al tren. EFE

jjl/jl