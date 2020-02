Hazard: “Feliz con mi partido, pero no con el resultado”

Madrid, 16 feb (EFE).- El belga Eden Hazard volvió a jugar 82 días después, en el partido frente al Celta (2-2), después de sufrir una lesión en la pierna izquierda, jugó un gran partido, en el que forzó el penalti del segundo gol del Real Madrid, y aseguró tras este estar “feliz” con encuentro, “pero no con el resultado”.

“Me he sentido bien. Los primeros diez minutos estaba cansado, pero con el paso de los minutos me he encontrado bien. Estoy feliz con mi partido, pero no con el resultado”, analizó en los micrófonos de Movistar+ el extremo.

“Cuando un equipo gana 2-1 lo intenta cerrar, pero no ha podido ser. Queda mucha Liga todavía y la vamos a pelear hasta el final. Hemos tenido oportunidades y merecimos marcar más goles. Estamos trabajando bien y estando juntos vamos a ganar muchos partidos y nos va a ir bien”, declaró.

Un Hazard que jugó 70 minutos y que contestó a las preguntas en inglés, pero que prometió, entre risas, que la próxima entrevista la contestará en castellano, demostrando su adaptación a España. EFE

