Heathrow recurrirá la sentencia que paraliza la tercera pista del aeropuerto

Madrid, 27 feb (EFE).- Heathrow Airport Holdings apelará a la Corte Suprema la sentencia dictada este jueves por un tribunal británico que paraliza el proyecto de construir una nueva pista, la tercera, en el aeropuerto londinense, ha confirmado a EFE la sociedad cuyo máximo accionista es la española Ferrovial (25 %).

El operador privado recuerda en una nota remitida a EFE que el Tribunal de Apelación ya desestimó anteriormente 'todos los recursos contra el Gobierno' británico en relación con el aeropuerto y la nueva pista, incluidos los relativos al ruido y la calidad del aire.

Añade que está 'seguro' de que este nuevo recurso que interponga sobre esta cuestión tendrá 'éxito'.

En tanto se van cumpliendo los plazos para la presentación del citado recurso y los relativos a su resolución, Heathrow recalca en su nota que está 'dispuesta a trabajar' con el Gobierno británico 'para solucionar la cuestión planteada por el tribunal'.

Este tribunal británico ha aceptado un recurso de varios grupos de activistas defensores del cambio climático contra la ampliación del aeropuerto londinense, si bien uno de los tres magistrados ha explicado que no han decidido y no podrían decidir que no habrá una tercera pista de aterrizaje en el aeródromo de Londres.

Heathrow insiste en que 'ha tomado la iniciativa para conseguir que el sector de la aviación del Reino Unido se comprometa con un plan para alcanzar las emisiones netas cero para 2050, de conformidad con el Acuerdo de París'.

El operador opina que la ampliación del aeropuerto, el más grande de Gran Bretaña y único centro de operaciones, 'es esencial para lograr la visión del primer ministro sobre la Gran Bretaña global'.

Ha insistido en que la ampliación del aeródromo londinense 'se va a hacer de la manera correcta, sin poner en peligro el futuro del planeta'. EFE