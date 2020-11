Héctor Alterio: 'En el escenario debo demostrar cada día que es un estreno'

Inmaculada Tapia

Madrid, 5 nov (EFE).- El actor Héctor Alterio regresa a los escenarios con 'Como hace 3000 años', un espectáculo de poesía y música que interpreta desde hace dos años, junto al guitarrista José Luis Merlín, con el que pretende que el público sienta que cada día es la 'primera vez' que los declama.

Un recital que ha realizado en más de un centenar de ocasiones, para el que cada noche se impone un desafío: 'En el escenario tengo que demostrar al público que cada día es el estreno', como si para él fuera también la primera vez, ha dicho en una entrevista a Efe, el actor que regresa, con este homenaje a la obra de León Felipe, al teatro Infanta Isabel de Madrid del 6 al 8 de noviembre.

Así de exigente consigo mismo se muestra Alterio (Buenos Aires, 1929) que, a sus 91 años, sigue al pie del cañón dispuesto a ir a donde quieran escuchar estos versos. 'Siempre hay algo distinto' en cada representación, asegura.

Poemas que José Luis Merlín acompaña con composiciones propias y de maestros como Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Ástor Piazzolla o Francisco Tárrega.

'El espectador recibe muy bien el espectáculo y eso es muy satisfactorio', reconoce el actor, quien afirma que, aunque se trata de un poemario, lo encara como un 'personaje' y lo interpreta como tal. 'Como he hecho toda la vida y el público lo recibe con un silencio muy elocuente', señala.

De León Felipe le gusta su actitud, 'su talento', un poeta que comenzó a leer en Buenos Aires cuando tenía 15 años y que redescubrió en España mucho tiempo después. Un autor que le 'conmueve' y con el que se puede 'aprender de todo', a pesar de sus 'contradicciones y antipatías tiene una actitud muy especial'.

Una función que para él no tiene fecha de caducidad, 'mientras esté en disposición de hacerla, hasta siempre'.

Un espectáculo que ha ido compaginando con pequeños papeles en el cine sin alardear de una memoria prodigiosa. 'La memoria es un músculo que he ido ejercitando desde hace años', y para confirmarlo asegura que aún sigue recordando las alineaciones de los equipos de fútbol con los que simpatizaba hace 'ochenta años'.

Prefiere esperar para analizar si el público ha cambiado con la pandemia. 'Es todo muy reciente. Tenemos que disfrazarnos para salir a la calle no con un antifaz, pero sí con el barbijo', comenta con media sonrisa sin tener respuesta.

'Es muy serio lo que está pasando. Vamos a sacar una experiencia dolorosa si se alarga esta situación. Hay gran cantidad de cosas que me condicionan para evitar contagiarme', dice, recordando con tristeza a los fallecidos y a los enfermos.

'Estoy expectante, porque no sé qué va a pasar, pero no soy el único', reflexiona el actor.

Sereno, no piensa en un descanso que le aleje de la interpretación. 'La retirada no está en mis planes', apunta, 'puede llegar en cualquier momento', aunque no le pone fecha. Asegura que no añora ningún personaje que haya deseado interpretar. Se encuentra satisfecho con su trayectoria profesional y sobre todo con la personal.

'Tengo buenas y solidas amistades. Acabo de cumplir 50 años de matrimonio y a mis hijos -los actores Ernesto y Malena Alterio- les va bien en esta profesión. Me va muy bien dentro de esta situación tan inestable. No me puedo quejar', concluye Héctor Alterio. EFE