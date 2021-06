Helena Puig se afianza como actriz con el filme mexicano 'Rendez-vous'

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El haber hecho una película plano secuencia de una hora y media le ha dado a la actriz española Helena Puig varios reconocimientos, pero sobretodo la seguridad de seguir adelante en la actuación y ahora emprende el camino como directora.

''Rendez-vous' me ha dado mucha confianza en mí y en mi trabajo, me ha hecho confiar en mi capacidad resolutiva y creativa y la repercusión que ha tenido en los festivales me motiva a seguir adelante', dice a Efe Puig, quien se acaba de coronar como mejor actriz en el Festival de Cine Fantástico FantLatam, con doble nacionalidad mexicana tras años residiendo en el país.

La película fue la ópera prima del director mexicano Pablo Olmos Arrayales y sigue la historia de Lili y Eduardo, dos personas que se conocen por medio de una aplicación para citas y que lo que aparentemente será un encuentro tranquilo, terminará en un evento extraño.

'Lili es aparentemente una chica muy agradable, muy ingenua y está muy deseosa de enamorarse y tener novio, es un poco intensa en ese sentido y a lo largo de la película vas viendo cositas raras y a través de la historia ves que es un personaje complejo', explica.

La película fue grabada en una sola toma en el barrio de Coyoacán de Ciudad de México, y según cuenta, fueron pocos los ensayos que se tuvieron antes del rodaje.

'Antes de grabar el director nos dijo: 'Bueno chicos, hay una oportunidad de salir hoy con una película o no, de ustedes depende', recuerda Puig quien narra esa hora y media de grabación como 'un shot de adrenalina pura'.

Además del premio a mejor actriz, 'Rendez-vous' logró en el mismo festival el galardón a Mejor Largometraje y según cuenta Helena, suma más de 10 premios de diversos festivales.

DE ACTRIZ A DIRECTORA

Haber contado con la oportunidad de ser parte de esta película sacó de su zona de confort a Helena, quien asegura que siempre se había centrado en las cuestiones psicológicas de sus personajes y poco en las situaciones técnicas que sucedían en un set de grabación.

Sin embargo, esto le dio bases para intentar nuevos proyectos y actualmente está trabajando en su primer trabajo como directora de un documental íntimo llamado 'Rojo me persigue', adelanta.

'Es el seguimiento de una persona que tiene condiciones y características diferentes, es un acompañamiento de una historia personal', comenta.

Además actuará en películas como 'Cósmica', un filme de realismo mágico que visita la historia de una niña que vive su transición a la pubertad, y 'Kintsugi', una película de comedia que aborda problemas como el cáncer.

En la primera, Puig será una 'especie de bruja' mientras que en la segunda, dará vida a una mujer 'que tras un cáncer de mama le hacen una doble mastografía y es el seguimiento de su vida a partir de eso', relata.

Lo que queda del año, Puig volcará su energía en su proyecto como directora y se dedicará a grabar una película y algunos cortometrajes. Además, espera con ansias la llegada de las producciones en las que ha participado a las salas de cine. EFE