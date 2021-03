Helibelton Palacios, contento con su debut, quiere 'entusiasmar' en el Elche

Elche (Alicante, España), 18 mar (EFE).- El lateral colombiano Helibelton Palacios, que este miércoles debutó con el Elche se mostró 'muy contento' por su primera aparición en la Liga española y dijo que quiere 'entusiasmar' en su nuevo club.

Fichado en enero por petición del anterior entrenador, el argentino Jorge Almirón, Palacios no disputaba un partido desde el pasado 29 de noviembre, con el Atlético Nacional de Medellín, pero no desentonó en el lateral derecho del Elche, que no obstante perdió por 2-0 en la visita al Sevilla, en partido aplazado de la segunda jornada de la LaLiga.

“Estoy muy contento y con el deseo siempre de aportar al equipo, de querer entusiasmar y de luchar por el objetivo”, comentó el colombiano, quien pidió pasar página de la derrota de Sevilla para enfocarse ya en la próxima jornada.

“El partido más importante es el del domingo ante el Getafe. Nos prepararemos para dar el cien por cien”, comentó el futbolista, quien garantizó que el Elche seguirá “trabajando y ajustado esos pequeños detalles que no nos están permitiendo sumar los puntos”. EFE

1004341