Henderson se pierde el entreno de Inglaterra y Kane está tocado

Londres, 14 jun (EFE).- Dean Henderson no participó en el entrenamiento de este lunes de la selección inglesa, mientras que Harry Kane y John Stones están tocados, tras el partido contra Croacia, pero sus problemas no revisten gravedad.

El portero del Manchester United, que no jugó contra Croacia, no participó en los ejercicios de Inglaterra, por segunda vez en las últimas dos semanas. En el entrenamiento de este lunes estuvieron presentes 14 de los 26 convocados de Gareth Southgate, los que no jugaron contra Croacia y tres de los suplentes.

El resto tuvo una sesión de recuperación, con especial atención a Kane, que está tocado de las costillas, y Stones, con un problema en el tobillo, aunque ninguna de las lesiones preocupa.

Inglaterra volverá a competir este viernes, cuando se mida a Escocia en el segundo encuentro del Grupo D. EFE