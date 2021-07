Henderson: 'Ya era hora de que marcara'

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El centrocampista Jordan Henderson se mostró feliz por el triunfo de Inglaterra ante Ucrania, al que contribuyó directamente al anotar uno de los cuatro tantos que llevaron a su equipo a las semifinales de la Eurocopa.

'Ya era hora', dijo el jugador del Liverpool tras el partido. 'Ha tardado mucho en llegar. Afortunadamente logré entrar en el partido. Estoy encantado porque la actuación fue fantástica', dijo Henderson que saltó al campo a la hora de partido en lugar de Declan Rice.

'Siempre trato de aportar lo que puedo y concentrarme en mi trabajo en el campo. Eso es todo en lo que puedo concentrarme. Evidentemente me hubiera gustado haber marcado más goles. Pero no me puedo quejar, estoy aquí', indicó Henderson. 'He contribuido y estoy en el equipo y eso es lo importante'.

El jugador del Liverpool lleva tres partidos seguidos con minutos en la Eurocopa después de no haber contado en los dos primeros.

'Fue una muy buena noche. Fue un gran comienzo con el gol al principio y luego mejoramos y crecimos. Defendimos y creamos buenas oportunidades. Pero no podemos relajarnos. Tenemos un gran partido el miércoles', recordó Henderson.

Henderson valoró su aportación porque 'hay jugadores que no juegan tanto como les hubiera gustado. Pero los que no han jugado tienen un papel y una aportación sobresaliente. Entrenan duro durante la semana, han hecho un trabajo extra y han estado apoyando en los vestuarios. Es la mejor plantilla que he visto en un torneo como este', añadió.

Henderson calificó la semifinal del miércoles ante Dinamarca como el 'partido más importante de nuestras vidas para llegar a la final' y recordó que Inglaterra crece como equipo.

'Siempre hemos sentido que seguimos creciendo como equipo y sentimos que estamos listos para dar el siguiente paso. Dinamarca es un equipo difícil, así que tenemos que dar lo mejor de nosotros si queremos llegar a la final. Non suerte lo conseguiremos', concluyó. EFE