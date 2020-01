Henin nombra a Barty y Andeescu favoritas y asegura que Muguruza mejorará

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La belga Justine Henin predice que este Abierto de Australia está muy abierto en el cuadro femenino, pero nombra a la australiana Ashleigh Barty y a la canadiense Bianca Andreescu, como dos de las principales candidatas para reinar en Melbourne, a partir de este 20 de enero, y asegura que la española Garbiñe Muguruza mejorará con la ayuda de Conchita Martínez.

Henin, ganadora de este torneo hace 16 años, uno de los siete Grand Slams que logró durante su carrera, se incorpora a la cadena Eurosport que emitirá en directo y en exclusiva el primer 'major' de la temporada, con más de 300 horas de emisión.

La belga se une así a Mats Wilander, Conchita Martínez, Alex Corretja, Patrick Mouratoglou, Jordi Arrese y Mats Wilander en el equipo de comentaristas de Eurosport.

En declaraciones a esta cadena, Henin señala que quedó impresionada por el nivel de Barty y Andreescu en los últimos meses. 'Ya veremos, pero el juego de las mujeres me parece bastante atractivo en este momento, aunque me gustaría tener más, en realidad tres o cuatro jugadoras que veamos en su mejor nivel todo el tiempo, eso sería fantástico, como lo hemos tenido en la gira masculina durante tantos años. Esto es lo que espero un poco más de las chicas, pero tengo la sensación de que algo más estable está en movimiento ahora mismo', comenta.

Henin cree que las especiales particularidades del torneo de Melbourne, las condiciones meteorológicas y las pocas semanas que tienen los jugadores para tomar ritmo, hacen de él un evento singular. 'Puede traer muchas sorpresas pero también es lo que los aficionados y la gente que ama el tenis espera. Les encanta ver este tipo de drama también y todo esto hace que este Grand Slam también sea muy especial'.

Sobre Andreescu en concreto, Justin asegura que es la jugadora que buscaban. 'Ha demostrado que puede alcanzar un nivel asombroso. No jugó mucho después de ganar el Abierto de Estados Unidos, así que veremos cómo puede volver a estar a su mejor nivel, pero ella puede hacer muchas cosas diferentes en la cancha. Me gusta la energía, la pasión y creo que va a ser una de las chicas que, a los 19 años, seguro que tendremos que prestar mucha atención en los próximos meses', dice.

También reflexionó sobre la danesa Caroline Wozniacki, que ha anunciado su retirada en ese torneo. 'Ha tenido una gran carrera y creo que se le va a echar de menos durante toda la gira. Todas estas chicas, estos grandes nombres, dieron mucho al juego, así que es triste pero es una nueva vida la que comienza y eso es fantástico también', reflexiona Henin.

De Serena Williams, que acaba de ganar en Auckland su primer título desde hace casi tres años, Justine cree que todavía está en posición de 'hacer algo' importante, aunque le costará.

'Ella quiere hacerlo, eso es seguro. Ya no estaría en la gira si no fuera su objetivo, aunque tengo mucho respeto para decir que realmente va a ser difícil, por supuesto. Hace tres años decíamos eso también sobre Roger Federer y demostró tantas cosas luego, y Serena, no podemos olvidar cuantas finales de Grand Slam ha jugado desde que regresó. No ganó pero estuvo allí y esa es la gran diferencia. No puedo predecir que ella ya no tenga ninguna oportunidad', puntualiza.

También comentó que la española Garbiñe Muguruza, con la ayuda de Conchita Martínez como técnico, mejorará. 'Puede hacerlo mucho mejor de lo que lo hizo en los últimos años después de haber tenido el éxito que sabemos que tuvo. No sé exactamente lo que ha pasado pero parece que ha sido muy difícil para ella manejar la presión después de tener el éxito', dice

'A veces en el tenis ganas un poco y tienes la sensación - y no digo que sea en esta situación, de que estás y lista, pero no. Es algo que puede ser un poco peligroso, decir ya gané esto, y por supuesto estoy segura que ella quiere más de lo que hizo y espero que la ayuda de la experimentada Conchita va a ayudar, eso es seguro', comenta Henin. EFE.