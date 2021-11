Herlings recupera el cetro mundial

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) recuperó el cetro mundial de la categoría reina de motocros (MXGP) al imponerse en el Gran Premio Ciudad de Mantua, en tanto que el español Jorge Prado (KTM) fue quinto en esta última prueba y en la general final.

Herlings, campeón en 2018, acabó con el reinado del esloveno Tim Gajser (Honda), ganador del Mundial en 2019 y 2020, al ganar las dos mangas en esta última cita de la temporada, con lo que acabó con las opciones del francés Romain Febvre (Kawasaki) y del propio Gajser.

En la primea manga aventajó en algo más de dos segundos a Febvre y Gajser, quienes se intercambiaron las posiciones en la segunda carrera.

De esta forma, Herlings se proclamó campeón con un total de 708 puntos, tan solo cinco más que Febvre, con Gajser tercero con 688. La cuarta plaza fue para el suizo Jeremy Seewer (Yamaha) con 566 y Prado acabó en el 'top 5' con 562.

Prado, que al final no ha podido luchar por el título por las lesiones que le han hecho competir mermado en el último tercio, volvió a correr con problemas en la espalda y con dos costillas desplazadas.

Aún así volvió a pelear. En la primera manga consiguió su enésimo 'holeshot' (el más rápido en la salida) y lideró las primeras vueltas, pero no pudo mantener el ritmo de los pilotos que estaban luchando por el título.

Firmó un quinto y un séptimo puestos para ser quinto en cómputo general del gran premio y en la general final del campeonato, en el que ha conseguido un total de tres victorias parciales.

'No ha sido un final de temporada fácil para mí, pero estoy satisfecho por haber podido terminar estas carreras. Lo he pasado mal y no estaba al nivel deseado, pero por lo menos tengo buen sabor de boca de haberlo dado todo y haber podido cerrar el campeonato encima de la moto y entre los mejores', comentó el piloto español, bicampeón mundial de MX2.

En la entrega de premios de final de temporada Prado recibió el título como el más rápido al bajar la valla, con 18 'holeshots', y el Gran Premio de España, disputado en octubre en intu Xanadú-Arroyomolinos en la Comunidad de Madrid, fue reconocido como la mejor carrera de la temporada. EFE

