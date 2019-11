Hermana de Correa dice que usa pensión del expresidente para pagar abogados

Nueva York, 25 nov (EFE).- Pierina Correa confirmó este lunes en Nueva York que recibe la pensión vitalicia de su hermano, el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017, pero aseguró que el dinero se usa para pagar los gastos de los procesos judiciales que el exmandatario enfrenta y no para los personales.

La hermana de Correa señaló que ella no lo usa para 'pagar la factura de energía eléctrica' de su casa, sino para los gastos del exmandatario en ese país.

'Mi hermano no vive en Ecuador, pero con tantos juicios que tiene debe pagar abogados, ayuda a nuestra madre, tiene su casa y tiene que pagar impuestos y otras cosas', indicó en entrevista con Efe.

Pierina, que hace campaña en Nueva York al movimiento de oposición política Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, que desde Bélgica lidera su hermano, está en medio de una polémica en su país luego de que se publicara una lista de familiares de expresidentes que reciben pensiones de exmandatarios.

Rafael Correa enfrenta más de una veintena de acusaciones en Ecuador por diversos casos relacionados con corrupción.

'No es que yo no me beneficio de la pensión, no uso ni un solo centavo para mi interés personal o pagar la factura de energía eléctrica de mi casa', reiteró Correa, quien de acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas recibe los 4.226 dólares mensuales destinados a su hermano, cifra que al año asciende a 50.715 dólares.

Según esta agencia gubernamental de Ecuador, además de Correa hay otros familiares de exmandatarios recibiendo pensiones vitalicias destinadas a expresidentes.

Correa había señalado en un tuit el pasado octubre que su hermana no era beneficiaria de nada y que él había pedido que depositaran su pensión en la cuenta de ésta, según medios de prensa ecuatorianos.

La hermana del expresidente de Ecuador explicó a Efe que su hermano le otorgó un poder para recibir ese dinero y pagar por los gastos que él tiene en Ecuador porque de lo contrario tendría que hacer las transferencias de dinero desde Bélgica donde vive desde que terminó su presidencia en 2017, porque su esposa es de ese país.

Pierina Correa dijo apoyar reformas para evitar que familiares de expresidentes no reciban las pensiones vitalicias de los exmandatarios y vicepresidentes y de paso criticó que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, haya estado recibiendo durante los pasados dos años de su gobierno la pensión que le correspondía como vicepresidente que fue del país.

'Recién renunció a una', dijo al referirse a que el pasado 20 de noviembre el mandatario solicitó que se le retirara la pensión vitalicia y que ese dinero sea reintegrado al Presupuesto General del Estado.

Aseguró que la ley en Ecuador establece que no se pueden tener dos trabajos pagados por el Estado porque pierdes los dos. 'Si quisiéramos aplicar la ley, él debería perder las dos' pensiones, sostuvo.EFE