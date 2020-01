Hernández dice Honduras tendrá sistema nuevo de lucha contra la corrupción

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo este martes a sus compatriotas que el país 'tendrá un sistema nuevo de lucha contra la corrupción e impunidad y un Estado fortalecido'.

El gobernante se refirió al tema de la corruptela, luego de una oleada de críticas de diversos sectores a su Gobierno por no haber renovado el convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En declaraciones a la prensa, Hernández recalcó que fue su Gobierno el que buscó a la OEA 'para pedirle que construyéramos el convenio de la MACCIH, del que la OEA ni idea tenía de esto'.

Los sectores opuestos a la salida de la MACCIH del país, cuyo convenio de cuatro años finalizó el domingo, culpan a Hernández y a diputados del Parlamento, salpicados por denuncias de actos de corrupción, de haber propiciado el final de la Misión, que denunció una docena de casos de corruptela en el país centroamericano.

'Ahora existen sectores que apoyan a la MACCIH y eso es bueno, y en ese sentido apoyamos el funcionamiento de esa Misión', indicó Hernández.

El presidente explicó, ante las críticas que le han hecho, que el el convenio con la OEA mediante el cual se creó la MACCIH, expresa que el poder Ejecutivo 'no tiene la autoridad por sí mismo de que por el simple intercambio de notas se podía lograr la prórroga o la modificación del convenio'.

RESPETO A PODERES DEL ESTADO

Señaló que el intercambio de notas tenía que ir siempre al Congreso Nacional, y que quería aclarar eso 'porque se ha pretendido decir que se apoya el Estado de derecho en Honduras, pensando que con un intercambio de notas se resuelve el problema'.

'Lo dice el convenio de MACCIH, lo dice la Constitución de la República de Honduras, lo dice la sentencia de la Sala Constitucional que se emitió el 29 de mayo de 2019 y lo dice también el informe que emitió el Congreso Nacional con 70 votos el 10 de diciembre del año pasado', agregó.

El mandatario le dijo 'a los hondureños y extranjeros que están pensando siempre en apoyarnos para fortalecernos en nuestro Estado de derecho, que no se puede fortalecer el Estado de derecho pretendiendo violentar la Constitución de la República'.

Uno de los equipos con los que trabajó la MACCIH es la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que depende del Ministerio Público, el cual, según diversos sectores, podría desaparecer o no contar con el apoyo que necesita para combatir la corruptela en el país.

Sobre la continuidad de la UFECIC, Hernández dijo que 'ese es un tema del Ministerio Público y yo soy respetuoso en su accionar y liderazgo'.

Además, indicó que semanas antes de que concluyera el mandato de la MACCIH, habló con la OEA y 'una infinidad de sectores' del país, además de convocar a los principales cooperantes con Honduras y la Misión de la OEA, y que le 'extraña que algunos sectores vengan ahora y digan: lamento, hubiéramos querido que continuaran, y cuando vinieron a hablar conmigo dijeron todo lo contrario'.

'Si algo puedo aconsejarle a la gente, es que es bueno ser consistente en lo que uno dice en privado y en público. Ese doblez no deja buena imagen. Cantidad de gente que he estado viendo diciendo otra opinión, cuando a mí me vinieron a decir lo contrario', subrayó Hernández, sin identificar a nadie en particular.

PETICIÓN A DIPUTADOS

De la MACCIH, indicó que tiene logros, pero también sectores que cuestionan, y que ha dialogado y sigue dialogando con diversos sectores 'para ver la oportunidad de construir algo nuevo, mucho más comprensivo y fuerte y dé resultados que el país se merece'.

'Hoy quiero reiterar el compromiso de nuestro Gobierno por seguir luchando por la transparencia y en contra de la corrupción y la impunidad', que estaría basado 'en el fortalecimiento de la instituciones y eso significa fortalecer el Estado de derecho', afirmó el mandatario.

Los diputados hondureños han sido cuestionados por no haber aprobado iniciativas recomendadas por la MACCIH, como la Ley de Secretos, de la que Hernández dijo que 'la habíamos consensuado casi en un 98 por ciento' con la Misión de la OEA.

En ese sentido, Hernández le pidió a los diputados que discutan y tomen decisiones sobre las leyes propuestas por la MACCIH.

'Yo sé que los diputados son la autoridad en materia legislativa y ellos tienen la última palabra, pero ya no le demos más largas a ese tema', indicó el presidente, quien además le solicitó a los diputados que tomen 'una decisión sobre el concepto de la Ley de Colaboración Eficaz', entre otras cosas. EFE