Hernández: 'Jugamos bien, pero debemos jugar mejor para llegar a semifinales'

Saitama, 1 ago (EFE).- El seleccionador de Argentina, Sergio Hernández, tras la victoria de su equipo contra Japón (97-77) que les clasifica a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consideró que su equipo jugó 'bien', pero dijo que tendrán que 'jugar mejor' si quieren alcanzar las semifinales'

'Hoy jugamos mejor, pero tenemos que dar un paso más, tenemos que jugar mejor desde el siguiente entrenamiento, tenemos que jugar mejor si queremos llegar a semifinales, y lo que queremos es llegar ahí', señaló el 'Oveja' Hernández tras el duelo en la sala de prensa del Saitama Super Arena.

El técnico explicó que acaban la fase de grupo 'con una buena sensación', tras obtener su primera victoria en el torneo tras las derrotas ante Eslovenia (100-118) y España (81-71).

'Somos un equipo con suerte, acabamos el grupo con la buena sensación de hoy, nos sentimos bien hoy y el próximo partido será en 72 horas. Tenemos que concentrarnos, que usar la experiencia de los tres partidos anteriores para ser mejores y tenemos que jugar con nuestra identidad', consideró.

El 'Oveja' Hernández elogió al conjunto japonés e incluso consideró el 97-77 del resultado 'una exageración', aunque ponderó las virtudes ofensivas de su equipo.

'Corrimos la pista muy bien, en la segunda mitad pasamos bien el balón, hicimos muchos triples, defendimos muy bien a (Rui) Hachimura y ellos trataron de jugar 'small ball', abrir el campo, jugar uno contra uno. En la primera mitad fue difícil para nosotros pero en la segunda encontramos nuestra mejor versión y la mantuvimos durante los 20 minutos', analizó.

Preguntado por el pívot Luis Scola, que a sus 41 años volvió a liderar a los suyos con 23 puntos y 10 rebotes, destacó su capacidad de trabajo como clave de su longevidad competitiva.

'No para nunca, creo que no ha parado un día en los últimos 25 años, incluyendo cuando acaba la temporada, suele trabajar. Lleva 20 años exigiéndose para premios increíbles, como una final en el Mundial. No somos el segundo mejor equipo del mundo, yo lo sé y todo el mundo lo sabe, pero él se desafía todo el rato', explicó.

'Estados Unidos es mejor que todos, pero él dice: 'vamos a verlo'. Exige al equipo todo el rato, me exige a mí. No sería el mismo entrenador sin él, no por sus años, sino por su liderazgo', finalizó Hernández. EFE

