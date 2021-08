Hernández: 'Scola me dijo que quería terminar jugando, pero no le hice caso'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El seleccionador argentino de baloncesto, Sergio Hernández, explicó tras el duelo en el que fueron eliminados por Australia de los Juegos Olímpicos (97-59), el último de la carrera de Luis Scola con la selección, que el jugador quería acabar jugando, pero no le hizo caso para que fuera homenajeado.

'Él dijo 'yo termino jugando', porque para él era más importante la última defensa perdiendo de 40 que el aplauso final. Obviamente no le hice caso y le saqué a 40 segundos (del final)', explicó el 'Oveja' Hernández tras el encuentro.

El preparador tuvo palabras de elogio para Scola, más allá de lo deportivo.

'Me llevo de Luis un legado muy importante. Yo de Luis aprendí que hay que honrar lo que uno hace, que no alcanza con hacerlo bien, con ganarle al otro, que no alcanza con hacer las cosas. Aprendí la ética de trabajo, la constancia', explicó.

'Yo pensaba que muchas cosas dependían más del talento que del trabajo, con Luis aprendí, como la gente que tuvo cerca de él, que a tus habilidades y tus talentos hay que agregarles mucho trabajo', añadió.

En cuanto al transcurso del partido, Hernández consideró que con 38 puntos de diferencia 'no hay mucho que decir'.

'La primera mitad fue normal, los dos hicimos buena defensa, ellos mejor en ataque que nosotros. La segunda mitad empezamos con la misma idea pero ellos encontraron tiros abiertos con sus jugadores grandes, y el partido se acabó. 40 puntos de diferencia, Australia es uno de los mejores equipos del mundo', concluyó. EFE

1011340

mam/lm