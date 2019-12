Heroes Comic Con, los superhéroes también llegan a Madrid

Madrid, 14 dic (EFE).- Madrid vuelve a vivir desde este sábado la fantasía y el color del cómic con la tercera edición de Heroes Comic Con, en la que esta disciplina se une con las series, el cine y, especialmente, las ganas de lucir los 'cosplay' (disfraces).

Precisamente el colorido, la originalidad y casi la perfección de algunos de estos trajes que dan vida a los personajes de los cómics y anime más famosos pusieron la nota de color a una mañana en la que los ánimos de la COP25 -que se desarrolla en los pabellones de Ifema vecinos al que aloja esta feria- no fueron precisamente los mismos.

Y no lo fueron porque en Heroes Comic Con arrancaron la mañana con la firmas de grandes nombres del cómic, como Jill Thompson, Estaban Maroto o Matt Kindt.

LARGAS FILAS PARA LOGRAR FIRMAS

Autores que cumplieron su labor, recibiendo a jóvenes -y no tanto- que aguantaban estoicos las largas filas para llevarse una firma, porque 'merece la pena', aseguró a Efe Ana, una joven vestida de guerrera a la que le temblaba la voz.

Otra cola no tuvo el mismo éxito, la del estadounidense Paul Pope, el padre de 'Batman: Año 100', quien dio plantón tanto a sus seguidores como a la prensa por motivos desconocidos.

Si algo es Heroes Comic Con es un buen plan para disfrutar y dar rienda suelta a esa afición, no siempre bien entendida, por disfrazarte de tus personajes favoritos de series, cómics o videojuegos.

Productos de entretenimiento que cuentan con espacios propios, como el que tiene la serie de Netflix 'The Witcher', que trajo a Madrid a dos de las protagonistas de esta esperada producción: Freya Allan y Anya Chalotra.

Representando a la industria del cine y la televisión los visitantes también pudieron ver a pocos metros a Tom Hopper (Dickon Tarly en 'Game of Thrones'), Jack Dylan (Eddie Kaspbrak de la película 'It') o Ross Marquand (Aaron de 'The Walking Dead' y la actriz española Ivana Baquero.

Actores que no son las primeras figuras de estas producciones y que hacen ver que a Heroes Comic Con le queda un gran camino para parecerse a su hermana mayor, la San Diego Comic Con en Estados Unidos, donde sí que acuden las primeras espadas de estas producciones y se hacen lanzamientos mundiales.

UN FESTIVAL JOVEN QUE CRECE

'Esta es nuestra tercera edición, por ahora no nos planteamos un techo, pero los actores tienen más disposición para venir, estamos creciendo, esperamos algún día hacer esos grandes anuncios', confió Eduardo Traveria, responsable de comunicación de la feria, quien auguró que esperan superar la cifra de los 40.000 visitantes del año pasado.

Traveria destacó que la organización atendió una de las críticas que se hizo a este salón en sus anteriores ediciones, el hecho de que hubiera más presencia internacional que nacional.

Por eso, junto a las grandes figuras extranjeras, durante estos días se puede disfrutar del trabajo y la cercanía de autores españoles de cómic, como Víctor Santos, Jorge Giménez, Patricia Martín, Raúl Allen, Bartolomé Seguí o Esteban Maroto, uno de los grandes nombres de esta edición que cuenta también con una exposición retrospectiva.

Con las entradas vendidas para hoy, sábado, y más de tres tercios para mañana, Heroes Comic Con volvió a Madrid con un espíritu festivo en el que el olor a gofres de chocolate alimenta la frenética actividad de los que quieren comprarse una camiseta, conseguir una firma, hacerse una foto y, por qué no, ganar el concurso de 'cosplay'. EFE