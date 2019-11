Herrera asegura que en América hay limpia si no se disputan los títulos

México, 22 nov (EFE).- El entrenador del América del fútbol mexicano, Miguel Herrera, aseveró este viernes que a diferencia de otros equipos, en sus Águilas hay limpia (barrida) si no se califica a la Liguilla para pelear por el título.

'Ya lo he dicho desde mi primera etapa, llegué para calificar al equipo, y después no dejamos de meternos, lo mismo pasa en mi segundo periodo. Así es en este equipo, hay una limpia cuando no hay una calificación a Liguilla', explicó el timonel al final del entrenamiento matutino de los azulcremas.

Herrera llegó al América en el Clausura 2012, luego de que el equipo terminó en el penúltimo lugar en el Apertura 2011.

Desde su llegada, el estratega metió a sus Águilas a la instancia por el título cuatro veces consecutivas, en las que ganó una Liga y obtuvo un subcampeonato antes de partir a dirigir a la selección mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Herrera volvió al América para el Apertura 2017, en sustitución del argentino Ricardo La Volpe, quien no pudo calificar a Liguilla a las Águilas en el Clausura 2017.

Miguel suma en este Apertura su quinto torneo con las Águilas en su segunda etapa y siempre los ha metido a la Liguilla, incluso ganó su segunda Liga en el Apertura 2018 y dice que va por su tercer campeonato y el número 14 para el América.

'Tenemos mucha ilusión de levantar la Liga número 14, veo sólido a mi equipo porque ahora sí llegamos completos y esperamos llegar a la final', dijo.

Sobre la ausencia en Liguilla de Chivas, Cruz Azul y Pumas, los otros tres llamados grandes del fútbol mexicano, dijo que se extrañan, pero los que llegan lo hacen con todo merecimiento.

'Obviamente se extrañan porque que son los más populares y claro que todos quisieran que estuvieran en la Liguilla, pero el fútbol es parejo, no podemos menospreciar el torneo que ha hecho Necaxa, Querétaro, y Santos Laguna.

'Contra ellos vamos a pelar y nosotros levantamos la mano para decir: aquí estamos, somos un equipo grande que a fuerzas tiene que estar en Liguilla y pelear por el título', concluyó. EFE