Higuita se exhibe, vence a Bernal y Alaphilippe y es nuevo líder en Colombia

Santa Rosa de Viterbo (Colombia), 14 feb (EFE).- Un embalaje brillante llevó este viernes a Sergio Higuita (Education First) al liderato del Tour Colombia tras vencer en un emocionante final de la cuarta etapa a Egan Bernal (Ineos) y a Julian Alaphilippe (Deceunick-Quick Step).

Tras recorrer 168,6 kilómetros entre los municipios de Paipa y Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá, Higuita le arrebató el primer puesto en la general al ecuatoriano Jonathan Caicedo, su compañero de equipo, con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 47 segundos.

El juvenil subió al primer lugar por la bonificación que recibió como ganador y su compatriota Daniel Martínez (Education First) es ahora segundo, pues llegó tres segundos por delante del ecuatoriano que bajó al tercer lugar de la general a 16 segundos del líder.

En una jornada nubosa, siete ciclistas protagonizaron la fuga e incluso sacaron una diferencia mayor a los tres minutos y medio, liderados por el suizo Simon Pellaud, del Androni.

El grupo de escapados mantuvo el ritmo durante casi toda la etapa, incluso en el puerto de cuarta categoría del kilómetro 47 al que Pellaud llegó primero y con el que se adjudicó el primer premio de montaña del Tour Colombia.

El suizo repitió triunfo en el segundo paso montañoso pero a 38 kilómetros de la meta se pinchó por lo que el grupo de fugados se redujo.

A 13 km de la meta, la escapada fue neutralizada por el pelotón, liderado por el Ineos que tenía entre ojos la victoria de la etapa bajo el liderazgo de un motivado Richard Carapaz que estaba en la cabeza del grupo.

Cuando faltaban ocho kilómetros para la llegada hubo una caída de tres ciclistas del Team Medellín, así como de Edwin Ávila, corredor del Israel Cycling Academy que fue segundo en la tercera etapa.

Eso rompió el pelotón y el Ineos lo aprovechó para imponer un ritmo infernal en la subida al Alto Malterías, que solo aguantaron ciclistas de la talla de Caicedo, Alaphilippe, Higuita y Esteban Chaves, que corre esta carrera con los colores de la selección colombiana.

Tras la llegada al alto, Carapaz fue quien atacó y trató de llegar solitario a la meta. Sin embargo, Alaphilippe arrastró a Higuita y a Bernal en los metros finales y allí pasaron al ecuatoriano, que pintaba como favorito a ganar.

En el esprint definitivo, el francés tomó impulso pero Higuita no lo dejó ir, aguantó, lo superó y detrás de él pasó Bernal, que estuvo cerca de llevarse la etapa también pero no pudo superar las buenas condiciones que tiene el corredor del Education First para rematar.

La penúltima etapa del Tour Colombia se correrá el sábado sobre 180,5 kilómetros entre Paipa y Zipaquirá, el municipio del que es oriundo Bernal.

- Posiciones de la cuarta etapa:

.1. Sergio Higuita (Education First) 3h58:47

.2. Egan Bernal (Ineos) m.t.

.3. Julian Alaphilippe (FRA-Deceunick-Quick Step) m.t.

.4. Daniel Martínez (Education First) m.t.

.5. Torstein Traen (NOR-Team Uno) m.t.

- General:

.1. Sergio Higuita (Education First) 11h25:47

.2. Daniel Martínez (Education First) a 13

.3. Jonathan Caicedo (ECU-Education First) a 16

.4. Egan Bernal (Ineos) a 50

.5. Richard Carapaz (ECU-Ineos) a 1:00

EFE