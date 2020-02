Higuita tras el título del Tour Colombia: 'He ganado muchísima experiencia'

Alto El Verjón (Colombia), 16 feb (EFE).- El ciclista Sergio Andrés Higuita (Education First), de 22 años, afirmó este domingo tras conseguir el título del Tour Colombia que ganó muchísima experiencia y confianza de cara al resto de la temporada.

'La verdad es que he ganado muchísima experiencia, además de confianza. He tenido más fuerza mental, he sabido trabajar mejor y con un gran equipo de la mano ha sido posible todo esto', afirmó Higuita, que el 2 de febrero se proclamó como campeón de ruta de Colombia.

El ciclista, que el año pasado presentó credenciales en la Sierra de Guadarrama madrileña al ganar la etapa 18 de la Vuelta a España, valoró el trabajo de sus compañeros estadounidenses Lawson Craddock y Tejay van Garderen, quienes hicieron un trabajo de desgaste de más de 600 kilómetros.

Eso, explicó, lo aprovechó junto a Daniel Martínez y Jonathan Caicedo, segundo y tercero en la general, respectivamente.

'El equipo nos apoyó de principio a fin. Lawson que tiró como 600 kilómetros al igual que Tejay y al final Dani, Caicedo y yo teníamos que responder por lo que ellos habían hecho, respetando su trabajo', manifestó y agregó que se sintió bien y tuvo 'un golpe bueno de capacidad y había que aprovecharlo'.

Martínez ganó hoy la etapa reina, un recorrido de 182,6 kilómetros con salida en Zipaquirá y llegada a un puerto de segunda categoría a 3.290 metros sobre el nivel del mar en el Alto El Verjón, en el que tuvo como principales rivales a Egan Bernal y Richard Carapaz, campeones del Tour de Francia y el Giro de Italia, respectivamente.

'Sabíamos que Ineos iba a atacar, al inicio de la subida Carapaz tuvo un percance y bueno, Rigo (Urán) ya empezó a poner paso. Al final Bernal atacó, veníamos todos con lo justo. Yo tenía guardado un poquito y rematé', explicó Martínez.

Destacó además que el 1-2-3 en el podium es producto de una 'semana maravillosa' en la que el Education First trabajó 'de inicio a fin muy bien'.

'Al inicio ganamos la contrarreloj, sabíamos que teníamos que defender muy bien pero realmente Rigo, Tejay y Lawson han hecho un trabajo espectacular, sin duda esto se le debe a ellos y a todo el equipo que trabajó muy bien', apostilló. EFE