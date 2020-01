Hijo de Tommy Olivencia presenta 'la herencia' de su padre en su primer disco

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 17 ene (EFE).- Ángel 'Tomito' Olivencia, hijo del fallecido músico del mismo nombre, promueve su primer disco, 'Planté bandera de nuevo', en el que, según dijo a Efe, presenta 'la herencia' de su padre al incluir homenajes a los soneros Chamaco Ramírez y Frankie Ruiz, así como al compositor Tite Curet Alonso.

Y es que luego de seis años, 'Tomito' Olivencia, uno de seis hijos que tuvo el afamado trompetista y director musical, lanza su debutante producción que recoge esa 'herencia, tradición y cultura' que dejó el legado de su progenitor por más de 30 años en la salsa.

'Aparte de ser mi primera aportación musical y lo que viví con mi padre por más de 30 años, estoy siguiendo su herencia, tradición y cultura. A eso me dedicaré y para eso me he preparado', afirmó 'Tomito' Olivencia.

Recordando que fue 'el único hijo varón que siempre estuvo 'pegao' a su padre pa' arriba y pa' bajo', tanto en los estudios de grabación como en las presentaciones musicales, 'Tomito' Olivencia enfatizó que su aportación musical será 'la herencia' de su padre 'y la salsa que él me enseñó'.

'La salsa de ayer es la salsa gorda de verdad. Esa es la que me gusta proyectar para el bailador. Es la que me corre por las venas', afirmó Olivencia a Efe frente al busto de su padre que ubica en la Plaza de los Salseros en el sector de Villa Palmeras en Santurce (San Juan).

La exitosa carrera de Tommy Olivencia incluyó tener su orquesta, La Primerísima, la cual llamaban 'La escuelita' por su capacidad para identificar talento y contribuir a las carreras de cantantes como Frankie Ruiz, Chamaco Ramírez, Gilberto Santa Rosa, Lalo Rodríguez, Héctor Tricoche, Sammy 'El Rolo' González, Paquito Guzmán, Simón Pérez y Santiago.

Algunos de los temas más conocidos que estos intérpretes dejaron plasmados son 'Trucutú', 'Planté bandera', 'Como lo hacen', 'Lo dudo', 'Dícelo a él', 'Vuelvo a nacer', 'Doroteo', 'Lobo domesticado', 'No me tires la primera piedra' y 'Evelio y su rumba'.

Y como un agradecimiento por el legado que dejó su progenitor, 'Tomito' Olivencia incluyó en el disco 'Planté bandera de nuevo' el tema 'Mi querido viejo', en el que participaron Santa Rosa, González, Rodríguez y Pérez.

Asimismo, Olivencia también rindió tributo a Curet Alonso, considerado el compositor más prominente de la salsa, entre otras razones, por las composiciones que su padre le grabó e hizo exitosas, como 'Evelio y su rumba', 'Planté bandera' y 'Pa' lante otra vez'.

El disco 'Planté bandera de nuevo' incluye también las dedicatorias a Ramírez, quien hizo popular con Olivencia y La Primerísima los temas 'Planté bandera', 'Pa' lante otra vez', 'Trucutú' y 'Evelio y su rumba'.

''Chamaco' fue el primer sonero de la orquesta y su legado está vivo. Tocamos sus canciones en todas las actividades. Ese sabor que tenía ese jíbaro era único', resaltó Olivencia.

Finalmente, el disco incluyó un homenaje a Frankie Ruiz, con una regrabación de 'Vuelvo a nacer', que éste popularizó y que su hijo, también del mismo nombre, grabó.

'Tommy' Olivencia, quien padecía de diabetes y fue candidato a un trasplante de riñón, murió el 22 de septiembre de 2006 a sus 68 años.

La carrera artística de Olivencia comenzó como director de las orquestas de Tony Valdés, José Inés Ortiz y Tony Peñita, con quienes interpretó los temas más famosos de la Sonora Matancera. EFE

