Hillary Clinton reclama que la paz en Afganistán no deje de lado a la mujer

Naciones Unidas, 10 mar (EFE).- La ex secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton reclamó este martes ante las Naciones Unidas que la paz negociada en Afganistán entre su país y los talibanes no puede suponer dejar de lado a las mujeres.

'Las mujeres tienen que estar incluidas y los derechos de las mujeres tienen que ser respetados', señaló Clinton en un acto celebrado en Nueva York.

La ex primera dama y antigua candidata presidencial insistió en que Afganistán no podrá tener una 'paz sostenible' sin las mujeres y defendió que si no están involucradas crece el riesgo de que el país se convierta nuevamente en un refugio para terroristas.

'Esto no es solo una equivocación moral, es peligroso', defendió Clinton.

Según apuntó, 'las mujeres afganas hoy tienen un miedo justificado a que los progresos que han hecho con nuestra ayuda sean arrollados con las prisas' de alcanzar la paz.

'No podemos permitir un reino del terror contra las mujeres y niñas. Las afganas han avanzado demasiado para ser excluidas de la mesa de negociaciones mientras se les quitan derechos', insistió.

Estados Unidos y los talibanes cerraron el pasado 29 de febrero un acuerdo de paz que prevé la completa retirada de las tropas internacionales desplegadas en Afganistán.

A cambio, el grupo insurgente se compromete a entablar un proceso de reconciliación y un alto el fuego con el Gobierno, así como a no permitir que el territorio afgano sea utilizado por grupos terroristas para lanzar ataques contra otros países.

Clinton opinó que la salida de las fuerzas extranjeras debe estar condicionada a que los talibanes cumplan con su parte del acuerdo y subrayó que en el ámbito de la mujer no debe haber concesiones.

La exjefa de la diplomacia estadounidense habló en Naciones Unidas en el mismo día en el que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución para dar la bienvenida a los recientes avances hacia la paz en Afganistán.

El texto, propuesto por EE.UU. y que salió adelante por unanimidad, expresa entre otras cosas la disposición del Consejo a comenzar a estudiar el levantamiento de sanciones contra individuos y entidades una vez que comiencen las negociaciones entre distintas facciones afganas previstas en el acuerdo de febrero. EFE